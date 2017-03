Ramim quer tráfego seguro para pedestres e ciclistas

PREVENÇÃO | Vereador propõe campanha de orientação

para ciclistas e fiscalização para garantir segurança a todos

Divulgação

Em ascensão como veículos de transporte urbano em Dourados, as bicicletas são ecologicamente corretas, contribuem com a saúde de quem as utilizam, possuem baixo custo e em cidades que possuem grande tráfego chegam a ser mais eficientes do que os carros e ônibus. Mas quem opta por este transporte enfrenta sérios problemas de locomoção podendo na maioria das vezes, o barato sair caro.

Dourados possui uma frota de 140 mil carros que circulam diariamente pelas vias da cidade, principalmente na área central, disputando espaço com os demais veículos e nessa disputa a corda sempre arrebenta do lado dos ciclistas que são obrigados a utilizar a calçada para circular por não possuírem uma pista própria. Com isso, mais um grave problema surge: o risco de colisão com os pedestres como já foi presenciado por alguns comerciantes.

Com o objetivo de prevenir e solucionar este problema, o vereador Romualdo Ramim (PDT) apresentou indicação à Prefeitura para que a Agetran (Agência Municipal de Transportes e Trânsito) realize campanhas educativas e a fiscalização no centro da cidade para instruir e garantir segurança a todos que trafegam no local.

“Dourados carece de campanhas educativas há anos. Muitos cidadãos desrespeitam as leis de trânsito por imprudência, mas muitos outros por desconhecimento. Por exemplo, os veículos automotores devem permanecer a uma distância de 1,5 metro do ciclista, mas poucos sabem disso. Ainda, as bicicletas têm preferência sobre os veículos automotores e cabe a estes a responsabilidade pela segurança do ciclista”, disse Ramim.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o ciclista que conduzir sobre a calçada pode ser multado, já que o ato é considerado uma infração média e pode ter ainda a bicicleta apreendida. Nas vias que não possuem pista ou faixa específica para bicicletas, o ciclista deve zelar pela própria segurança, cuidando, por exemplo, da distância e da visibilidade dos outros veículos.

Segundo o vereador, quando não há ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, as bicicletas devem ficar na pista de rolamento, circulando no mesmo sentido que os carros, próximas à calçada. “Esses veículos só podem ficar nas calçadas se estas forem devidamente sinalizadas e a circulação for autorizada pelo órgão responsável. Agora, quando o condutor desce da bicicleta, ele é um pedestre comum, deve andar na calçada, empurrando o veículo e só pode voltar a circular na pista de rolamento se voltar a pedalar. Precisamos garantir a segurança do tráfego de todos, independentemente da modalidade de transporte que utilizam, isso sim é desenvolvimento com justiça social”, finalizou o vereador.