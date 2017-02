Ramim quer Ceper’s sendo frequentados pelas famílias

TRISTE REALIDADE | Vereador lamenta que praças poliesportivas estejam tomadas por usuários de drogas e vândalos

Gleiber Nascimento

“Antes eram famílias, hoje são em sua maioria usuários de drogas, pichadores e adeptos ao vandalismo e à prostituição. Essa é a triste realidade do público atraído pelos Cepers (Centros Poliesportivos e Recreativos) de Dourados”, lamenta o vereador Romualdo Ramim (PDT).

Criados na década de 80 para promover lazer e esporte à população e a integração com o meio ambiente, os centros localizados no I, II e III Planos hoje cumprem um papel contrário, gerando apenas malefícios por conta da negligência das gestões anteriores, segundo o vereador.

Indignado, Ramim cobra providências em caráter emergencial. Na sessão da Câmara do dia 20 ele apresentou indicação à Prefeitura solicitando a disponibilização de um vigilante patrimonial, prioritariamente no período noturno, para cada Ceper.

“Dourados precisa cada vez mais investir na saúde pública. Isso não só acontece quando os recursos são investidos nas unidades de saúde, mas também, quando destinados aos equipamentos públicos para a prática do esporte e do lazer que garantem uma vida mais saudável. Antes de construir novas obras públicas precisamos conservar aquelas que já existem. Os três Cepers eram tradicionalmente frequentados pela população de suas regiões e hoje não passam de ruínas que necessitam de reformas e vigilância”, diz Ramim.

A solicitação foi encaminhada para as secretarias municipais de Governo e de Serviços Urbanos e para a Fundação de Esportes. “Estamos muito otimistas com a atual gestão para resolver estes e outros problemas ‘herdados’ das gestões anteriores. A prefeita Délia Razuk já solicitou das secretarias um levantamento da situação de todas as obras públicas com o objetivo de buscar soluções para os problemas e colocou o Executivo à disposição dos vereadores para contribuirmos com esta difícil tarefa. Esta gestão democrática dá a oportunidade de trabalhar com mais eficiência pela nossa cidade e respalda o papel do vereador. Acreditamos que a partir deste ano as indicações apresentadas pelos parlamentares serão de fato atendidas e não servirão somente como pesos de gaveta como antes”, ressalta o vereador.