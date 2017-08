Ramim pede instalação de faixas de retenção para ciclistas e motociclistas

Divulgação

O vereador Romualdo Ramim (PDT), durante a sessão da Câmara Municipal realizada na segunda-feira, solicitou para a Agetran (Agência Municipal de Transportes e Trânsito) a instalação de faixas de retenção exclusivas para ciclistas e motociclistas nos semáforos das principais vias do município. A medida, já executada nas principais cidades do país, proporciona mais segurança no trânsito aos cidadãos que utilizam estes veículos de transporte, já que são os que mais correm risco e que mais sofrem danos nos casos de acidentes.

A faixa tem como objetivo garantir maior segurança para as motocicletas e ciclistas, diminuindo o conflito com os automóveis no momento da largada no verde do semáforo, aumentar o respeito das motos à linha de retenção e à faixa de travessia, dar maior visibilidade às motos junto às travessias de pedestres e diminuir o número de acidentes envolvendo motos, ciclistas e pedestres no cruzamento.

“Todos nós devemos estar cientes que no trânsito, existe uma hierarquia de segurança. O maior (carro e demais veículos) deve cuidar do menor (pedestre). Em São Paulo, onde a experiência existe, já há a comprovação de uma redução sensível no número de acidentes envolvendo motos e pedestres”, esclareceu o vereador Ramim.

Em São Paulo, primeira cidade do país a criar espaços exclusivos para motos e bicicletas no trânsito, esse tipo de sinalização já existe desde o ano de 2013. A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) da capital paulista, responsável pela instalação das faixas, faz uma avaliação positiva da medida que diminuiu consideravelmente o número de acidentes.