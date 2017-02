Quatro autores de furtos são presos pela PM em Ponta Porã

Divulgação PMMS

Policiais Militares do 4º BPM prenderam três mulheres e um homem, que praticavam furtos a um supermercado no Centro de Ponta Porã.

A primeira ocorrência aconteceu por volta das 16h de sábado (18/02), quando Policiais Militares foram acionados por populares, os quais informaram que havia uma ocorrência de furto em supermercado.

Ao chegarem ao local, os policiais entraram em contato com o Gerente do mercado, onde o mesmo relatou que três mulheres foram flagradas, pelas câmaras de segurança, subtraindo mercadorias das prateleiras e escondendo dentro de suas bolsas.

Ao sair do supermercado, as autoras foram abordadas por funcionários, os quais solicitaram para revistarem suas bolsas, no entanto se negaram a abri-las. Diante disso os funcionários as detiveram até a chegada da PM.

Os policiais revistaram as bolsas das suspeitas e encontraram 10 (dez) pares de chinelo; 15 (quinze) desodorantes; 04 (quatro) xampus; 07 (sete) sabonetes líquidos e 02 (dois) cremes. O gerente do supermercado informou que as autoras vinham fazendo furtos durante a semana. Em busca na motocicleta das autoras foram encontradas 38 (trinta e oito) peças de roupas, onde elas relaram que eram objetos de furto praticado em uma loja no Paraguai.

Ao realizaram a checagem via sistema os policiais constataram que a adolescente infratora de 16 anos e a autora de 18 anos possuíam respectivamente medida socioeducativa e mandado de prisão em aberto.

Diante disso, as autoras e a adolescente infratora foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil para devidas providências.

A segunda ocorrência aconteceu das 09h40min de domingo (19/02), quando uma equipe Policial Militar foi acionada via Ciops, para deslocar até um supermercado, pois um homem acabará de furtar mercadorias no local.

Quando os policiais chegaram ao local, entraram em contato como comunicante, o qual informou que funcionários visualizaram o homem deixando as mercadorias na parte externa do mercado, e posteriormente retornou com a intenção de subtrai-los. Logo então, os funcionários efetuaram a abordagem do homem, revistando uma mala que estava em sua posse, e encontraram 06 (seis) conjuntos de churrasco e 03 (duas) garrafas térmicas.

Diante disso, foi dada voz de prisão ao autor e encaminhado, juntamente com os objetos furtados, à Delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis.

