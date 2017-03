Protesto e poesia no Slam da Resistência

MOVIMENTO inspirado em desafios de hip hop reúne poetas cujos versos abordam desde o amor até temas contundentes como aborto, racismo e homofobia; evento será na Praça do Transbordo, domingo às 16h20

Luciano Serafim

Diário MS

Divulgação

“A praça é do povo como o ceú é do condor”, disse o poeta baiano Castro Alves, no livro “Espumas flutuantes” (1870). Quase 150 anos depois, essa premissa está viva nas almas de poetas contemporâneos, que transformaram as praças de diversas cidades do Brasil e do mundo em palcos para batalhas de poesias cujos versos abordam desde o famigerado amor até temas contundentes da atualidade como aborto, racismo, estupro, homofobia e outros preconceitos. Em Dourados, a Praça Antônio Alves Duarte, popular “Praça do Transbordo”, abrigará o segundo “Slam da Resistência”, neste domingo (19), a partir das 16h20.

Um dos organizadores do evento, o artista plástico e performer Tom Kyo explica que o “slam” é uma batalha entre poetas, se assemelha muito a uma batalha de hip hop em que só valem poesias autorais. “É também uma forma de ocupar espaço na cidade e de troca de experiências entre poetas e público. No Brasil o movimento teve início em São Paulo, hoje em dia há ‘slams’ em diversos centros pelo país inteiro”.

A decisão de trazer o movimento para Dourados surgiu depois que Tom Kyo participou de um “slam” no município paulista de Marília, em dezembro passado, realizado pelo movimento estudantil da Unesp (Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”).

“O ‘slam’ é um grito daqueles que muitas vezes não têm espaço dentro da cidade para expor sua voz, sua arte. É o momento em que poetas expressam seus preocupações e suas dores, pessoa que muitas vezes estão passando por situações de machismo, agressões, racismo, entre outras mazelas da sociedade contemporânea. Em Dourados, como em qualquer outra cidade, temos as mesmas questões ou semelhantes casos problemáticos. O ‘slam’ é uma pequena ação de luta contra o sistema que nos oprime”, afirmou ele.

SEGUNDA EDIÇÃO

O primeiro “slam” foi realizado no dia 05 de março e quatro poetas compartilharam seus textos Cris Almeida, Gabriela Aladia, Wendel Gabriel e Tom Kyo.

Para a poeta e estudante de Pedagogia da UFGD, Gabriela Aládia Graça, o “slam” da resistência representa um grito de luta no cenário douradense. “É o espaço em que as mulheres e também artistas independentes soltam a sua arte diante do cenário da nossa sociedade. Em todos os setores vivemos um colapso geral e este é um espaço de troca de culturas, desenvolvimento, arte e de expressão aberto para toda a comunidade”, convidou.

Wendel Gabriel Gimenes acredita que a poesia carrega uma energia única, de diversas interpretações. “É da poesia, também, que nossas vozes ecoam para o mundo, através de mensagens de resistência e luta. E o ‘Slam’ é responsável por transportar essa energia da poesia para o público, tanto no encontro que realizamos, quanto nas plataformas digitais. A voz que não é ouvida, que é ignorada, excluída no dia a dia, ganha a oportunidade de expressar suas indagações e indignações dos contextos sociais na qual estão inseridas”, afirmou ele, que em maio inicia o curso de Ciências Sociais na UFGD.

SERVIÇO

“Slam da Resistência”, na Praça do Transbordo, domingo (18), às 16h20.

REGRAS DO “SLAM”

– Apenas poemas autorais;

– Cada poeta tem que levar 4 poesias de resistência;

– Máximo 3 minutos para recitar a poesia em cada rodada;

– No “Slam” não se pode utilizar adereços para recitar a poesia. É permitido apenas ler a poesia — no papel, celular ou outro suporte, que não podem utilizados como objetos de cena. Devem apenas suporte (“lembrete”) no caso de o poeta optar por leitura.

– 3 rodadas, 2 rodadas votação dos juízes para fazer as eliminatórias, última rodada é a votação do público.