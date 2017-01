Prorrogadas até 13 de janeiro as pré-matrículas da rede estadual de ensino

Divulgação

O período de pré-inscrição para a matrícula em 2017, na Rede de Ensino Estadual de Mato Grosso do Sul, foi prorrogado até às 23h59 do dia 13 de janeiro de 2017. Todos os estabelecimentos de ensino localizados em áreas urbanas contam com o sistema de Matrícula Digital, uma forma rápida e segura de realizar esse processo, via internet, no site www.matriculadigital.ms.gov.br.

O acesso pode ser feito a qualquer hora, de qualquer lugar, por meio de computador, tablet ou smartphone. Quem perder o prazo terá nova chance, de 23 a 27 de janeiro. A pré-inscrição é para estudantes concluintes do nono ano em escola que não ofereça o ensino médio; estudantes de escolas estaduais que não ofereçam série subsequente; estudantes novos ou que desejam mudar de escola e estudantes desistentes.

As pré-matrículas também são válidas para as doze escolas de período integral do Estado*. O telefone para mais informações é 0800-6470028.

*Em 2017 será oferecido o ensino em período integral em 8 escolas de Campo Grande e uma em cada um dos seguintes municípios: Corumbá, Dourados, Maracaju e Naviraí.

Assessoria

Com informações da Secretaria de Educação.