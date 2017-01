Projeto Estante Compartilhada inicia 2ª edição no próximo sábado na Livraria Canto das Letras

Encontros matinais, regados de café e literatura, num espaço para compartilhamento de experiências de leituras. É assim que a professora de Literatura Grazielli Lima define o projeto Estante Compartilhada – Café Literário, que inicia a sua segunda edição no próximo sábado (21), a partir das 09:00 horas, na Livraria Canto das Letras, em Dourados.

“O projeto foi criado pensando em reunir os apaixonados por livros em algum lugar que a gente pudesse tomar um café, conversar sobre as obras preferidas, compartilhar amores literários. Acreditar que partilhar pode também nos mover, a troca de experiências que nos tornamos melhores e mais humanos”, escreveu ela no blog do projeto.

Os tradicionais clubes de leitores fizeram sucesso décadas atrás e nos últimos anos estão sendo revigorados em diversas localidades do país. Em Dourados, a primeira edição reuniu cerca de 50 pessoas em 2016, o que motivou a continuidade.

Ao longo de 2017, serão realizados 12 encontros mensais, nos quais se programa debater 12 obras, seis escolhidas pela coordenadora Grazielli e outras seis pelo público participante. A primeira será “O mágico de Oz”, de L. Frank Baum. Nos próximos meses, serão lidos e debatidos “Cem anos de solidão”, de Gabriel García Márquez; “O morro dos ventos uivantes”, de Emily Brontë; “Macunaíma”, de Mário de Andrade; “O corcunda de Note-Dame”, de Victor Hugo e o “O homem duplicado”, de José Saramago. As obras para o segundo semestre serão definidas posteriormente.

SERVIÇO

O projeto mantém página no Facebook (busque: Estante Compartilhada) e o blog https://estantecompartilhadablog.wordpress.com.

As inscrições podem ser feitas na Livraria Canto das Letras, Av. Weimar Gonçalves Torres, 2440, Centro, ao valor de R$ 20,00 (por encontro).

