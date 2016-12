Projeto de lei pretende proibir a pesca do peixe Dourado por 8 anos nos rios de Mato Grosso do Sul

Reprodução Internet

Na sessão desta terça-feira (20), o deputado estadual Beto Pereira do PSDB, apresentou um projeto de lei que pode proibir a pesca do peixe Dourado em todos os rios do Mato Grosso do Sul.

O intuito é garantir a preservação da espécie promovendo assim o repovoamento dos rios locais. O projeto de lei determina que a proibição tenha a duração de 8 anos, tempo necessário segundo ele, para o aumento da população da espécie nos rios do estado.

Essa proposta permite que o Dourado só seja pescado na modalidade ‘pesque e solte’ e prevê pena para quem infringir a lei.

Durante a sessão, o deputado enfatizou que a modalidade de pesca esportiva não é predatória e ainda gera lucros para o setor do turismo, além de movimentar a economia das regiões do Estado que se fortalecem do turismo pesqueiro.

Segundo Beto, tal decisão não gerará impacto na renda dos pescadores profissionais tendo em vista que essa espécie é a oitava na lista de comercialização local.

Bárbara Ballestero – Diário MS