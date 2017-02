Projeto Blackout valoriza a beleza natural das mulheres em ensaios sensuais

LUCIANO SERAFIM

MUDANDO VIDAS é o lema de fotógrafos que romperam com os padrões impostos pelo “mundo da Moda”

Criado em 2015, na capital, pelo fotógrafo Hector Diego, de 23 anos, o Projeto Blackout tem o objetivo de valorizar a beleza natural das mulheres, rompendo com os padrões estabelecidos pelo “mundo da Moda”. Em fotografias sem retoques, busca fortalecer a autoestima das retratadas, por meio de ensaios repletos de sensualidade. Após dezenas de trabalhos no norte do Estado, o projeto passou uma temporada em Dourados, Antônio João e Ponta Porã, para ampliar o campo de atuação.

O interesse de Hector Diego por fotografia começou no “distante” ano de 2010, quando ele tinha 17 anos de idade e seu pai comprou uma câmera. Um amigo, Diego Neves, havia criado um site em Coxim e o garoto se ofereceu para registrar alguns eventos e notícias. A partir dali não parou mais.

“Fiz um ensaio com uma amiga, e ali surgiu a ideia de não ter padrões. O projeto cresceu aos poucos, fui aprendendo e aprimorando. Conheci a Larissa Neves e ela entrou comigo com força total no Blackout, agora é minha sócia. Registramos todas as mulheres que se dispõem, sem preconceitos”, contou ele.

A chegada de Larissa ao projeto fez total diferença nos ensaios, realizando making offs. “Por ser mulher, possui uma sensibilidade mais aflorada e aprendo todos os dias com ela e no cuidado com as nossas clientes, sendo que algumas, mesmo com Uma das nossas clientes, que possui má formação nos membros superiores por conta da hereditariedade e outra cadeirante, toparam o desafio de subir em cima de um vagão de trem abandonado com sua cadeira. Até por isso o nome: Blackout, Mudando Histórias”, afirmou.

Natural da cidade fronteiriça, Hector Diego ainda tem familiares nessas regiões. Em Dourados fotografou a prima Gabriela Aquino na Usina Velha e de Caroline Jesus, em Ponta Porã.

Apesar do sucesso do projeto, ele afirma que sempre enfrenta dificuldades. “Falta de grana foi o principal problema para realizar, pois além de investir em equipamentos, tudo gera gastos, sempre chovia no dia, mas esses perrengues sempre me deram mais ânimo para batalhar e fazer. A parte boa do processo foi que aprendi muitas coisas com as pessoas, cresci muito, aprendi a ter mais respeito pelos seres humanos incríveis que conheci”.

O Projeto Blackout mantém página no Facebook, onde disponibiliza parte dos ensaios e making offs. Aos poucos, o público compreendeu a proposta e veio o reconhecimento dos meios de comunicação.

Dentre os ensaios realizados, Hector diz que ficaram particularmente emocionados com os de Sarah Santos (Menina no bar), Silvia Gonçalves (Cancêr de Mama) e Lis Loureiro (cadeirante), que podem ser vistos nesta página.

