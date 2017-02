Projeto Amigos do Ceia busca doadores e maior aproximação com a comunidade

FILANTROPIA | Entidade douradense trabalha, há 23 anos, na reconstrução da vida de crianças e adolescentes

Divulgação

O programa “Amigos do Ceia” busca arrecadar fundos, por meio de carnês de doação, para a entidade que trabalha, desde 1994, pela valorização da vida e transformação da pessoa humana. A partir de R$ 30 mensais, é possível colaborar com o trabalho que reconstrói a vida de 245 crianças e adolescentes por meio de estímulo ao aprendizado e crescimento pessoal.

A atividade filantrópica, localizada no Jardim Cuiabazinho, oferece atendimento no contra turno escolar de quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira, com reforço nos estudos e oficinas variadas.

O “Amigos do Ceia” é um projeto de doação voluntária vem sendo desenvolvido há quatro anos no Centro de Integração do Adolescente Dom Alberto e representa cerca de 30% dos recursos que mantém a instituição.

Pelo menos 100 pessoas colaboram com o programa, que busca atualmente se aproximar ainda mais da comunidade e ampliar o número de doadores. O objetivo este ano é promover um encontro entre os benfeitores, também como forma de divulgação do projeto.

“Os convênios que a gente firma normalmente não dão condições para que a gente faça o pagamento de funcionários, o custeio de encargos e alguma outra coisa que a entidade necessita e não cabe nesses convênios. Então o ‘Amigos do Ceia’ nos dá uma condição maior de suprir essas necessidades”, explica Simone Brasil, coordenadora do Ceia.

O restante do recurso necessário para manter a instituição provém de eventos e bazares, de convênio com o poder público, como a Prefeitura de Dourados, da confecção do Ceia e de outras doações, como frutas e verduras fornecidos pelo Mesa Brasil. Outra forma de colaboração é o trabalho voluntário nas oficinas de música, contação de histórias, teatro, costura e bordado.

A instituição ainda recebe doação via depósito bancário e por via de destinação judicial. “Precisamos de pessoas que acreditem no trabalho, que conheçam e vejam que a entidade tem potencial para ajudar a vida das famílias e das crianças, que é o nosso papel, contribuir para um desenvolvimento melhor”, afirma Simone. A coordenadora lembra que outras 200 crianças aguardam uma vaga para fazer parte do Ceia.

Para mais informações sobre a entidade e sobre o projeto Amigos do Ceia, o telefone de contato é o 3422-2642.