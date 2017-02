Programa MS Mais Seguro contempla cinco municípios da região do Bolsão

Regiane Ribeiro Assecom/Sejusp

SEGURANÇA| Foram entregues 11 novas viaturas, 93 coletes e 10 armas longas em 5 municípios

João Garrigó

Com o objetivo de modernizar as estruturas da segurança pública dos municípios de Mato Grosso do Sul, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, entregou na quinta-feira (9), 11 novas viaturas, 93 coletes e 10 armas longas para os municípios de Chapadão do Sul, Costa Rica, Camapuã, Figueirão e Paraíso das Águas.

Das viaturas entregues, três ficaram em Chapadão do Sul (duas motos 660 cilindradas e um Palio Weekend), Costa Rica recebeu duas (uma moto 250 cilindradas e um Palio Weekend) e a cidade de Camapuã foi contemplada com duas motos (sendo uma 660 cilindradas e outra 250 cilindradas). Já Figueirão recebeu duas motos (250 cilindradas) e Paraíso das Águas recebeu uma moto (250 cilindradas). Os veículos serão utilizados para intensificar o policiamento ostensivo e preventivo dos cinco municípios. Já o Corpo de Bombeiros, passará a contar com uma unidade de auto-salvamento, que atenderá o 7º Subgrupamento.

As entregas de hoje integram a terceira etapa do MS Mais Seguro que já garantiu mais de R$ 32,1 milhões de investimentos para a segurança pública de Mato Grosso do Sul. “Os policiais e os bombeiros tem a missão de servir e proteger a sociedade, motivo mais que suficiente para que estejam bem equipados e preparados para atenderem a sociedade. Mesmo nesse cenário de crise, o Estado tem se esforçado para melhorar a estrutura das polícias do Estado.”, destacou o secretário José Carlos Barbosa.

Para o comandante da 4ª Companhia Independente da PM, que fica localizada em Chapadão do Sul, tenente coronel Marcos do Nascimento Silva, essa entrega demonstra a preocupação do Governo do Estado com a população e com a segurança pública. “Quando recebemos novas viaturas, equipamentos e armamentos, significa que teremos policiais mais motivados para desenvolverem as suas funções. São 93 coletes entregues e 10 armas longas, que proporcionarão mais segurança nas abordagens”, frisou o comandante.

Na ocasião, o prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, agradeceu os equipamentos e viaturas recebidos e ressaltou que Chapadão do Sul não é uma cidade violenta, mas existem casos pontuais, por isso essas novas viaturas chegam em uma boa hora. “Acredito que essas novas viaturas irão auxiliar muito o trabalho da nossa PM, combate a criminalidade”, disse o João Carlos, que falou em nome dos prefeitos da região.

Também estiveram presentes os prefeitos Ivan Xixi, de Paraíso das Águas, e Waldeli Rosa, de Costa Rica.