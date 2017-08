Professores da rede municipal entram em greve a partir de segunda-feira

DÉLIA RAZUK (PR), que está há sete meses no cargo, vai enfrentar neste mês a primeira greve de servidores públicos

Divulgação/Simted

Profissionais da Reme (Rede Municipal de Educação) de Dourados entram em greve por tempo indeterminado na próxima segunda-feira, dia 21 de agosto. Sem nenhuma proposta por parte da prefeitura, a negociação salarial se arrasta desde o mês de maio. Em assembleia no CAM (Centro Administrativo Municipal), na manhã de ontem, os professores denunciaram a redução de salários, corte de direitos e dificuldades para negociar as demandas da Educação com a atual administração.

Profissionais da Educação Indígena também estiveram presentes e falaram das dificuldades enfrentadas pelas comunidades relacionadas ao ensino público.

Assim como todos os demais servidores municipais, os educadores ficaram sem a reposição do piso nacional e reclamam da falta de propostas concretas da prefeitura. Em abril, quando as negociações começaram, a prefeita informou que a prioridade é pagar os salários em dia.

São reivindicações dos professores o cumprimento da Lei Nacional do Piso do Magistério, com reajuste de 7,64% e o mesmo percentual para os servidores administrativos da Reme, com pagamento de valores retroativos relativo ao mês de abril (data base).

Defendem também garantia do pagamento do décimo-terceiro com salário integral referente ao mês de novembro para o grupo administrativo e magistério; regularização do desconto da Cassems para o grupo administrativo e magistério; regularização imediata do contrato do magistério para cumprir a Lei Complementar 118, garantindo o pagamento pela classe “A” e respeitando nível de escolaridade de cada docente.

Querem, ainda, que seja retomado o Pró-Funcionário como adicional permanente do PCCR; retomado o convênio com o curso pró-funcionário; a realização de concurso público para o grupo administrativo da educação; o pagamento do difícil acesso para todos os servidores da Educação em acordo com a lei sem distinção aos contratados e o cumprimento imediato da Deliberação Comed 080.

A categoria aguardou duas solicitações de tempo, por meses, para que a administração efetuasse estudos orçamentários. Porém, durante a negociação com o Simted (Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação), nenhuma proposta concreta, com percentuais e/ou datas para cumprimento das leis foi efetuada pela Prefeitura.

Dessa maneira, por unanimidade, os profissionais da Educação decidiram pela realização de greve por tempo indeterminado nas escolas municipais e Centros de Educação Infantil de Dourados.

Na próxima segunda, os trabalhadores se reúnem, às 08 horas, no Simted para encaminhamentos da greve.