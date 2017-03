Professora, escritora e youtuber

ENTREVISTA | Do baú de livros ao canal no YouTube, Rosângela Ferreira Luz, da E.M. Armando Campos Belo, conta sua trajetória de vida e revela suas estratégias para conquistar novos leitores

Luciano Serafim

Diário MS

ACERVO PESSOAL

Apaixonada por livros e culturas (no plural mesmo) desde criança, ao longo de mais de 20 anos de experiência em sala de aula, Rosângela Ferreira Luz desenvolveu diversas estratégias para despertar em seus alunos o interesse pela leitura. Professora de Língua Portuguesa na Rede Pública de Ensino de Dourados, ela montou um baú repleto de livros em que a garotada pode escolher o que ler, sem imposições; escreve artigos e resenhas em sites na internet e mantém um canal no YouTube, no qual compartilha suas impressões sobre os livros que lê. Em entrevista ao Diário MS, ela conta sua história e a importância da Literatura em sua vida.

Diário MS — Como surgir essa paixão tão forte pelos livros?

Rosângela Ferreira Luz — Nasci aqui em Mato Grosso do Sul mesmo, no ano de 1962, na cidade de Bela Vista, mas quando eu tinha 2 meses de idade minha família foi para São Paulo. Minha mãe era paraguaia e meu pai, militar. Casaram e foram tentar a sorte por lá. Ambos eram leitores e nunca faltavam livros em minha casa. Assim que fui alfabetizada, com 6 anos e meio, ganhei a coleção do Monteiro Lobato. Cresci na Vila Mariana, depois fui morar em Santo Amaro na vila militar, a minha infância foi daquele tipo que hoje eu tenho pena dos meus alunos que não têm, de brincar na rua, andar de bicicleta, amarelinha, bolinha de gude, fui bem sapeca. Fui uma adolescente terrível, dei muito trabalho. Isso até começar a trabalhar aos 15 anos, com carteira assinada, em um escritório de contabilidade.

A maioria da sociedade brasileira não tem essa sorte de ter nas famílias pessoas que lêem e incentivam os filhos.

Nisso eu realmente tive sorte. Minha mãe era militante de esquerda, uma mulher muito bem informada, e meu pai era militar. Imagina como era nossa casa no final dos anos 1960, em meio à Ditadura Militar. Sempre ouvíamos boas músicas em casa, havia aqueles programas ao vivo, de palco, na TV Record, com o da Jovem Guarda. Minha mãe gostava e para o meu pai deixar ela ir, me arrastava junto. Gostava de Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderleia. Imagina a mistura, negro com paraguaia? Tinha que dar em samba e polca! A música e a dança sempre estiveram muito presente em minha vida. Então veio o desquite, cada um para seu lado e nós sobrevivemos como podíamos, eu e meu irmão Roberto, éramos adolescentes, na época, e havia o Rafael que era bebê. Mais tarde, tive mais dois irmãos por parte de pai, Rodolfo e Sandro.

Quais autores você lia naquela época?

Toda a infância e adolescência, sempre devorando livros, eu trocava aqueles romances Júlia e Sabrina em bancas de livros usados na Praça da Sé. Eu me locomovia lendo, no ônibus, andando na rua, mais tarde, metrô, sempre com um livro na mão. Nunca ficamos distantes muito tempo, a não ser em épocas difíceis em que a concentração não era suficiente, mesmo assim insistia. Conheço o mundo através da leitura, passeio pelo Arco do Triunfo; passeio em Londres, olhando o anoitecer no Tâmisa; aproveito vou à Baker Street, 221B e tomo chá com Sherlock Holmes, falamos mal de Ágata Cristhie e rimos muito. Ando pelos caminhos de Santiago da Compostela e sinto a energia que emana dali, todos caminhantes da jornada. Converso com Saramago sobre suas singelas homenagens nas dedicatórias para a esposa Pilar. Ler é viajar, conhecer outras culturas.

Você trabalhou em escritório de contabilidade, área que geralmente não associamos com Literatura, e depois se tornou essa professora tão empenhada em incentivar seus alunos a lerem. Como foi essa transição?

Fiquei em São Paulo até os meus 24 anos, quando vim morar com a minha mãe em Bela Vista. Depois mudei para Dourados, e como já amava os livros, decidi cursar a faculdade de Letras. Depois de formada em Letras, comecei dando aula na Escola Estadual Antônia da Silveira Capilé, no ensino médio, aulas de Literatura e Línguas Portuguesa. Foi quando descobri o que realmente me daria prazer de fazer. Ao ensinar Literatura, percebi que na ementa curricular os livros eram sempre os clássicos, aqui não me desfaço deles, mas que se torna difícil o aluno criar o hábito da leitura somente com eles.

Foi aí que nasceu o “Baú da tia Rô”?

Depois passei no concurso municipal, percebi o quão escassos eram os livros para 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e que seria difícil dar aulas de leitura que fossem prazerosas. Comecei então levando os meus livros para ler todo dia uma parte da história, sempre li em sala de aula, sempre passei uma frase do dia para ser interpretado, mas não era o suficiente.

Mandei fazer um baú e comecei a comprar livros infanto-juvenis e levava esse baú para sala de aula para utilizá-los na leitura. Muitos alunos hoje em dia falam pra mim como estas aulas foram importantes na vida deles, como se tornaram leitores por causa disso.

Hoje trabalho no Armando Campos Belo e meu baú é bem maior do que aquele que eu comecei, nele há os livros do Harry Potter e diversas outras sagas como “Crônicas de Nárnia”, “Diários de um vampiro”, “O Senhor dos Anéis”, “Maldição do Tigre”, “Cidade dos ossos”, “Crepúsculo”, “Diário de um banana”, “Diário de uma garota nada popular”. Entre eles clássicos da literatura portuguesa e brasileira, como Jorge Amado e Eça de Queiroz.

Como funciona esse baú? Depois de ler os alunos têm de fazer alguma atividade?

Tenho um caderno em que todos os livros são catalogados de forma bem simples, o nome do livro e um número na contracapa que serve para indicar qual livro o aluno está lendo, quando ouço que o jovem não quer ler, que tem preguiça, eu tenho maior orgulho de mostrar a quantidade de livros que eu paguei do meu próprio bolso para ofertar e oportunizar o acesso ao livro.

Meus alunos esperam animados o dia da aula de leitura, eu trabalho da seguinte forma a única coisa que eu quero é que leiam o livro, não peço fichamento, não peço resumo, não faço prova sobre o livro, só quero que leiam e consigo isso, mais importante é que li todos os livros que estão na baú, às vezes gostando, às vezes não. Eles sabem que eu realmente li, pois converso sobre o enredo de qualquer livro que está ali.

É claro que tem aluno que quer enrolar pela falta de hábito, sente sono, dialogo para convencê-lo a ler, mas dificilmente acontece isso, como disse antes só quero que leiam. Ainda ofereço quadrinhos de super-heróis com Batman, Flash e outros. É bem diversificado e tem para todos os gostos.

Há pessoas que não concordam que eu compre os livros, mas é bem simples, hoje em dia, minha filha leitora também compra livros e depois de lermos doa para o baú.

Amo o que faço, me emociono de vê-los, só isso já me faz feliz como professora e, sempre digo a eles que ler é o farol do mundo, os tira da escuridão da ignorância. Digo ser essa minha maior remuneração: formar leitores que serão responsáveis pelo meu futuro na aposentadoria, eles morrem de rir com isso, eu os amo tanto que estabelecemos laços para toda a vida.

Acredito ser esta uma das melhores maneiras que tenho para dar a chance de conhecimento, não é cobrando gramática e sim que leiam e produzam um texto.

Além das aulas, você ainda encontra tempo para escrever artigos para o site Literatudo e gravar vídeos para o seu canal no YouTube? Como surgiu o interesse por essas novas plataformas?

O canal no YouTube surgiu da necessidade de ter outro veículo para falar sobre as minhas leituras e também para oferecer minhas impressões aos leitores. Não tenho um número alto de inscritos, mas é o que eu penso também a respeito do meu trabalho como professora, se atingir um ou dois já me sinto gratificada. Também surgiu oportunidade de fazer resenhas, artigos sobre filmes, séries de TV e livros no site Literatudo. Estou amando essa experiência e percebi que escrever como prurido, não dá pra evitar. Além disso, estou tendo contato com pessoas maravilhosas das quais recebo muitas dicas e que falam dos mesmos temas que eu gosto. Assim como é difícil alguém para discutir séries ou livros, ali me encontrei.

Qual sua opinião sobre a resolução do Governo Estadual que juntou as aulas de Literatura com as de Língua Portuguesa e diminuiu a carga horária?

É um retrocesso e é revoltante, pois as aulas de Literatura, além de serem poucas, eram importantes, pois são conteúdos do Enem e dos vestibulares, e serviam para motivar a leitura. Isso de unir as disciplinas e diminuir a carga horária é a escola de mentira que os corruptos desejam. As aulas de Língua Portuguesa e de Literatura já era poucas, com essa reforma ficou pior. Se a intenção era transformar o povo em massa de manobra mais rápido, com essa reforma irão conseguir. Ótimos professores de Literatura estão sendo torturados psicologicamente, não apenas eles, mas todos os envolvidos na Educação, profissionais e civis que têm ciência do que isto representa para o Brasil. Caminhamos na contramão do progresso e é com tristeza que digo isso, porque não existe nada mais triste que a ignorância, principalmente se ela atinge os jovens. O que eles querem fazer da aposentadoria e o que eles estão fazendo com educação é ultrajante, humilhante, desumano, inconstitucional e ilegal do ponto de vista humano. Como melhorar saúde e educação? Não tem como.

SERVIÇO

O canal de Rosângela no YouTube pode ser acessado pelo link: http://bit.ly/2n8e8v8