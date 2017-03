Professor da FGV ministra palestra “O Desafio das Negociações” dia 17 na Aced

O professor da FGV (Fundação Getúlio Vargas), Eugênio Carvalhal, ministrará a palestra “O Desafio das Negociações”, em Dourados, no dia 17 (sexta-feira). O encontro faz parte do Ciclo de Palestras Mais Gestão, realizado pela Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados) em parceria com a Trecsson Business FGV e Taurus.

Neste mês, o encontro do Ciclo será excepcionalmente no período matutino. A palestra inicia às 7h no Auditório Aced e encerra às 8h, com café da manhã. Este será o sexto encontro do “Mais Gestão”, que começou no ano passado e reúne centenas de pessoas mensalmente na Aced.

O Ciclo de Palestras é voltado a empresários, gestores e demais profissionais interessados nas temáticas apresentadas. O objetivo é a melhoria contínua dos processos de Gestão através da abordagem de diversos temas atuais.

O palestrante deste encontro, Carvalhal foi executivo de empresas por 20 anos. Ele tem 15 anos de carreira na IBM Brasil e no Grupo Gerdau, onde ocupou diversos cargos gerenciais. Foi gerente geral de empresas de médio porte durante cinco anos.

Carvalhal ainda é mestre em Gestão Empresarial pela FGV-RJ, especializado em Negociação através do Situation Management System Institute, USA; Universityof British Columbia, Canadá, CWC School for Energy, Inglaterra; e em Comportamento Organizacional pela Columbia University, USA. Estruturou e coordena o Curso de Formação de Negociadores da FGV-RJ desde 2002, é autor de livros como “Negociação – fortalecendo o processo”, e “Negociação e Administração de Conflitos”, entre outras publicações.

Atualmente, é sócio-gerente da VISION® Desenvolvimento de Pessoas. Desde 1986 atua como Consultor de Negociação, tendo colaborado com diversas instituições públicas e privadas, nacionais e multinacionais, no Brasil, Portugal e em países da América Latina.

Para assistir à palestra, basta fazer inscrição no portal da Trecsson Business (tecsson.com.br). Mais informações no portal da Aced (www.aceddourados.com.br), Fan Page (fb.com/aced.dourados), Instagram (@aceddourados) ou ligue (67) 3416-8653.Para receber as novidades da Aced e parceiros por e-mail, cadastre-se ao enviar uma mensagem com solicitação ao comunicacao@aceddourados.com.br.