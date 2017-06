Procurado pela Justiça é capturado pela PM de Mundo Novo

Um operário da construção civil de 44 anos de idade, residente no Bairro Itaipu, em Mundo Novo, foi preso por uma equipe do Terceiro Pelotão da Polícia Militar daquele Município, na tarde de sexta-feira (09), dentro do prédio do Fórum da Comarca.

O homem, que possui diversas passagens policiais devido à prática de violência doméstica e receptação de veículo roubado, foi preso no momento em que esteve na sede do Poder Judiciário para prestar contas de suas atividades ocupacionais.

Quando averiguaram os arquivos em nome do indivíduo, os servidores detectaram a existência de um mandado de prisão em desfavor dele, devido a condenação por um incêndio criminoso, que ele provocou na casa em que residia com a família há alguns anos, causando danos à estrutura do imóvel e praticamente dizimando os utensílios domésticos. (Assessoria)