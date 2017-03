Procon de Dourados debate relação entre comerciantes e consumidores

PALESTRAS | Na Semana do Consumidor, várias atividades são desenvolvidas pelo órgão de proteção e defesa

A. Frota

Na semana do Consumidor, o Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) de Dourados realiza diversas ações de orientação e nesta terça-feira (14), as temáticas foram direcionadas aos comerciantes. Durante toda a manhã, no auditório da Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados), instituição que apoia as atividades, ocorreram palestras e café da manhã.

O objetivo foi reunir instituições envolvidas na proteção e defesa do consumidor para discutir temas fundamentais da área como unificação de ações para atuar nos problemas que atingem os consumidores. O evento contou ainda com o apoio da Câmara Municipal de Dourados, Ordem dos Advogados do Brasil e participação da Procuradoria Geral do Município e Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável.

Conforme Mário Cerveira, diretor do Procon, a prefeitura tem priorizado trabalhar a informação junto aos comerciantes, com foco na redução de problemas com o consumidor.

“Sob orientação da prefeitura, estamos atuando na busca de se melhorar o atendimento ao consumidor e por isso estamos em contato com os fornecedores. Queremos diminuir a incidência de reclamação e incentivar uma relação saudável entre comerciante e consumidor”, citou.

Na oportunidade, ele enfatizou ainda que o CDC (Código de Defesa do Consumidor) foi uma conquista da sociedade que se uniu em defesa de seus direitos e este deve ser respeitado e divulgado.

Os comerciantes participaram da palestra “Informações claras ao consumidor”, com a publicitária Lana Guedes e também da ministração do tema “Trato com o consumidor e fiscalização”, com o assessor jurídico do Procon, Lenilson Almeida.

Na primeira explanação foram pontuados temas como comportamento do ‘novo’ consumidor, ambiente de exposição de produtos e merchandising. Na segunda abordagem foram pontuados os tipos de consumidores e fornecedores, relação de consumo e direitos.

As ações da semana do consumidor seguem tendo em vista informar a sociedade.

Ainda ontem, à tarde e à noite, houve palestra na escola Presidente Vargas com a participação da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB A palestra será repetida na instituição às 07h30 desta quarta-feira.

Também nesta quarta-feira, das 08h às 12h, ocorre um workshop sobre produtos impróprios para consumo, com visitação de alunos, blitz educativa distribuição de folders e atendimento ao público na Praça Antônio João.

Para a quinta-feira (16), a atividade contará com palestra durante a manhã nas escolas Aurora Pedroso de Camargo e Erasmo Braga. Para às 14h, a explanação do tema será na OAB 4ª Subseção de Dourados.

Já na sexta-feira (17), às 08h, o “Procon no Bairro” leva a ação ao Cras (Centro de Referência de Assistência) do Parque das Nações I.