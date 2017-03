Procon aborda educação para o consumo consciente com a população

Assecom/arquivo

No dia 15 de março é comemorado o Dia Mundial do Consumidor e com foco na data, o Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) de Dourados estruturou diversas ações com o tema: educação para o consumo. Serão palestras, workshops e “mutirões informativos” do dia 13 ao dia 17 de março.

Conforme Mário Cerveira, diretor do Procon, a prefeitura possibilitou as atividades que serão voltadas ao consumidor, comerciantes e também as crianças.

“A educação para o consumo consciente precisa ser trabalhada cotidianamente e nesta semana intensificamos as ações para atender a comunidade”, pontuou.

Para abrir as ações, acontecerá na segunda-feira (13), às 08h palestra com a psicoterapeuta Rosângela Martins, no Procon.

Na terça-feira (14), às 08h, haverá ministração com o tema: Consumidor e direito a informação na Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados).

Na mesma data, às 14h, a palestra do Procon acontecerá na escola Presidente Vargas com a participação da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Dourados e será repetida na instituição às 19h30 e também às 07h30 da quarta-feira (15).

Ainda no dia 15, das 08h às 12h, ocorre um workshop sobre produtos impróprios para consumo, com visitação de alunos, blitz educativa distribuição de folders e atendimento ao público na Praça Antônio João.

Para a quinta-feira (16), a atividade contará com palestra durante a manhã nas escolas Aurora Pedroso de Camargo e Erasmo Braga. Para às 14h, a explanação do tema será na OAB 4ª Subseção de Dourados.

Já na sexta-feira (17), às 08h, o “Procon no Bairro” leva a ação ao Cras (Centro de Referência de Assistência) do Parque das Nações I.

Instituições públicas ou privadas que quiserem receber as ações podem entrar em contato com o Procon. O telefone é: 3411-7654.