PRF divulga balanço da 1°etapa da Operação Especialistas

Da PRF

A Operação foi deflagrada na quinta-feira (16) com foco no combate ao crime na região de fronteira. Nesta etapa foram priorizadas ações na região da fronteira com o Paraguai.

A PRF otimizou a fiscalização de combate ao tráfico, contrabando, tráfico de armas e veículos roubados com emprego de Policiais das Delegacias da Região, Grupos de Policiamento Tático (GPT), Grupo de Operações com Cães (GOC), Núcleo de Operações Especiais (NOE), além de ferramentas de inteligência policial e Aeronaves Policiais Remotamente Pilotadas.

BALANÇO DA OPERAÇÃO ESPECIALISTAS (1ª etapa/2017 – de 16/02/2017, quinta-feira, à 19/02/2017, domingo)

Foram consideradas apenas as apreensões ocorridas na região onde se desenvolvia a Operação

Presos:

Tráfico de drogas: 04 pessoas;

Mandado de prisão: 01 pessoa;

Uso de documento falso: 01 pessoa;

Ilícitos:

Maconha: 4.197 Kg (quatro mil e cento e noventa e sete quilogramas);

Armas: pistola calibre 22 de marca Bersa;

Munições: 100 munições para fuzil, calibre restrito 5.56, 8 munições calibre 22.

Veículos recuperados: 1 (um veículo com registro de roubo/furto)

OCORRÊNCIAS

16/02/2017

1ª Ocorrência

PRF apreende em fundo falso de carreta 1,5 Toneladas de Maconha, munições de fuzis e arma com silenciador

Sob toneladas de sucatas de ferro, um fundo falso continha os ilícitos. Mais de 10 horas de trabalho foram necessárias para retirada do entorpecente

Na tarde de quinta-feira (16) A Polícia Rodoviária Federal apreendeu grande quantidade de maconha, após encontrar compartimento oculto na carroceria de uma carreta M. Benz, com placas de Suzano/SP. Aos PRFs o motorista, de 54 anos, residente no Rio de Janeiro/RJ, apresentou nota fiscal de sucatas de ferro, entretanto informações desencontradas levaram os policiais a uma fiscalização mais apurada e encontraram um fundo falso na carroceria do reboque.

Somente na madrugada de sexta-feira (17) os PRFs conseguiram tirar toda a maconha, que totalizou 1.560 kg (um mil e quinhentos e sessenta quilogramas). Ainda foram encontrados no fundo falso: uma pistola calibre 22 de marca Bersa, municiada e equipada com um silenciador, 100 munições calibre restrito 5.56, 8 munições calibre 22.

O tráfico tinha como destino a cidade de Araçariguama/PR segundo informação do preso, onde receberia pelo crime.

O veículo, a droga e as munições foram apresentadas na Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul/MS, onde o motorista foi autuado em flagrante.

16/02/2017

2ª Ocorrência

PRF apreende Maconha em fundos falsos com auxílio de cães. 91,7 Kg da droga foram apreendidos

Grupo de Operações com Cães da PRF (GOC) descobriu o fundo falso. Droga foi apreendida em Dourados e seria levada para Minas Gerais

Na noite de quinta-feira (16) a Polícia Rodoviária Federal abordou um VW/Golf, com placas de Minas Gerais, conduzido por um homem de 50 anos, em Dourados.

Policiais rodoviários federais fiscalizaram o veículo na Unidade Operacional de Dourados, na BR 163 e suspeitaram das contradições e nervosismo do motorista. O cão “Mac” (K-9) indicou positivamente para a existência de drogas no porta-malas e assoalho do veículo, onde foram encontrados os fundos falsos.

Na madrugada de sexta-feira (17) os PRFs conseguiram retirar todo entorpecente que totalizou 91.750 kg (noventa e um quilos e setecentos e cinquenta gramas) de maconha.

O preso informou que foi contratado na cidade de Governador Valadares/MG para o tráfico da cidade de Coronel Sapucaia/MS, fronteira com o Paraguai e receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte.

Ocorrência encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Dourados.

16/02/2017

3ª Ocorrência

PRF recupera Fiat/Palio com registro de roubo/furto

A Polícia Rodoviária Federal recuperou um veículo Fiat/Palio, com registro de roubo/furto em São Paulo em 28/01/2017.

Um motorista de 26 anos foi preso ao ser abordado na BR 463, km 68, em Ponta Porã. Ao apresentar documentação com indícios de falsificação os policiais rodoviários federais constataram que o veículo possuía placas clonadas e que elementos identificadores de fábrica estavam adulterados.

O homem foi preso e encaminhado para a Polícia Federal de Ponta Porã.

17/02/2017

PRF apreende 2.530 Kg de Maconha sob carga de soja.

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 2.530 Kg de maconha que eram transportados sob toneladas de grãos de soja. Durante fiscalização na BR 163, próximo ao km 215, em Dourados, foi abordado uma carreta Volvo/FH12 380 4, com placas de Maringá/PR, conduzido por um homem de 43 anos.

Devido ao nervosismo apresentado pelo motorista, policiais rodoviários federais realizaram busca minuciosa na carroceria do caminhão e encontraram fardos de maconha sob os grãos.

Devido ao volume de soja foi necessário retirar a carga para localizar todos os fardos de maconha. Segundo o motorista a carga foi embarcada em Aral Moreira/MS e seria levada até São Paulo. Com o motorista estavam R$13 mil em espécie, que segundo o mesmo seria parte do pagamento pelo tráfico.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal de Dourados.

18/02/2017

PRF prende homem com documento falso. Indícios apontam que ele realizava trabalho de “olheiro” para o crime organizado

A PRF abordou um homem transitando à pé próximo da Unidade Operacional de Ponta Porã, no km 68 da BR 463, e ao ser solicitado seu documento de identidade foi apresentado um documento com indícios de falsificação.

Na abordagem o homem afirmou que estava esperando um ônibus, mas devido à suspeita de inautenticidade da cédula de identidade acabou confessando que o documento não era legítimo e tentava esconder sua verdadeira identidade porque era fugitivo do presídio de Ipueiras/CE, onde estava preso por roubo.

O homem afirmou também que é morador da comunidade da Rocinha no Rio de Janeiro e que trabalha como mototáxi. Sobre o motivo de estar próximo à Unidade Operacional da PRF, disse que estaria numa fazenda vizinha e faria uma “cobrança” para o dono da fazenda.

O homem tem 35 anos e foi preso pelo uso do documento falso. Com ele estava um aparelho celular com indícios de que era utilizado para troca de informações com criminosos do Rio de Janeiro. A ocorrência foi registrada na Polícia Federal de Ponta Porã.

19/02/2017

PRF apreende Maconha que era transportada em ônibus

Um homem de 68 anos fazia o transporte da droga.

A Polícia Rodoviária Federal prendeu em flagrante um homem de 68 anos que levava cerca de 09 kg de maconha no bagageiro de um ônibus. A prisão ocorreu no início da noite, na Unidade Operacional da PRF em Ponta Porã/MS.

O proprietário da bagagem confessou aos policiais que foi contratado no Paraguai para levar a droga até Campo Grande e que receberia R$ 1 Mil pelo tráfico.

A ocorrência foi levada à Polícia Federal local.