PRF aprende em Dourados 4 toneladas de maconha escondida em carga de milho

Divulgação/PRF

Foi totalizada em quatro toneladas a carga de maconha apreendida na manhã de sábado (12) em meio a outra carga de milho, em uma carreta, em Dourados.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), A droga saiu de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e seria levada para São Paulo. O flagrante aconteceu no km 07 da BR-463, por volta das 7h, dentro da Operação Égide-Fronteiras.

Os policiais pararam a carreta Iveco/Stralis e verificaram que apresentava restrição judicial. Durante vistoria na carga de milho, os policiais encontraram vários fardos de maconha.

A droga foi pesada durante todo o dia e somou 4.070 kg. O motorista, de 47 anos, é de Mogim Mirim (SP) e contou que foi contratado em São Paulo (SP) para levar a carreta até Pedro Juan Caballero e retornar com ela carregada até Tietê (SP).

O motorista disse que ganharia R$ 5 mil pelo transporte da droga, mas é recorrente esconder o valor e neste caso, pelo tamanho da carga, o valor pode passar dos R$ 50 mil. A droga foi encaminhada para a PF (Polícia Federal) de Dourados.