Previsão do tempo para segunda-feira (13) e condições gerais da semana (13 a 17 de março)

O Sistema de alta pressão perderá força nessa semana, assim as chuvas voltam a ocorrer em Mato Grosso do Sul.

As áreas de instabilidades devem continuar atuando nessa segunda-feira (13), trazendo condições de pancadas de chuva a qualquer hora do dia.

Os maiores volumes de chuva se concentrarao na segunda e quinta feira com acumulado estimado de 20 mm diários. Durante a segunda feira as chuvas podem se concentrar na parte Sul e sudoeste do estado, municípios da faixa que vai de Porto Murtinho a Bataguassu. Já na quinta feira as chuvas podem ocorrer em todas as regiões.

Nos demais dias da semana podem ocorrer pancadas de chuvas a partir da tarde com volumes estimados de 5 mm diários.

As temperaturas podem variar em torno de 19 °C a 30°C. (CEMTEC)

PREVISÃO DO TEMPO PARA DOURADOS