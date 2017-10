Presos iniciam motim e exigem decisão em relação às visitas do fim de semana

Bianca Cardozo

Da redação

Informações indicam que os presos do raio 2 do Presídio de Segurança Máxima de Dourados iniciaram, nesta sexta-feira (20), um motim para cobrar uma posição em relação às visitas do final de semana. Movimentação dos internos não é uma rebelião, mas um grupo se recusa a voltar para as celas.

Já foi confirmado que amotinamento não acontece apenas em Dourados, mas também no Instituto Penal de Campo Grande. Acredita-se que motins podem acontecer em todo o estado como forma de protesto à paralisação de alguns serviços com o início da greve dos agentes penitenciários estaduais.

Agentes já estão há mais de duas semanas consecutivas em greve e pedem por reajuste salarial de 16%, mudança no plano de cargos e carreira. Além de não haver visitas no final de semana, outros serviços também continuam paralisados: atendimento a advogados, liberação de presos para o setor de trabalho, liberação de presos do semiaberto para visitas domiciliares, atendimento de saúde – exceto urgência e emergência médica -, recebimento de presos e assistência educacional e religiosa aos internos.

O sindicato dos Servidores da Administração Penitenciária de MS já havia divulgado que alguns serviços ficariam paralisados até este domingo (22), mas presos exigem posição final.