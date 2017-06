Presidente do São Paulo nega proposta do México e garante: “Pratto é inegociável”

GE

Não existe a menor chance de Lucas Pratto ser negociado pelo São Paulo nesta janela de transferências. É o que garantiu o presidente do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, em rápido contato com os jornalistas no CT da Barra Funda, na tarde desta segunda-feira. No último sábado, o representante do atleta no Brasil, Mauro Lopes, revelou que existiria uma oferta do Veracruz, do México, no valor de R$ 73 milhões.