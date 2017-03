Presidente do PMDB de Caarapó é morto com tiro no peito em estrada vicinal

Da Redação com informações do CaarapóNews

Caarapó News/ Bombeiros

No início da tarde desta quarta-feira (08), Luiz Antônio Leite Fernandes, conhecido como “Luizão do Arari” foi morto em uma estrada vicinal na zona rural do município de Caarapó. Luiz era produtor rural e atual presidente do PMDB em Caarapó.

De acordo com o site CaarapoNews Luizão seguia em uma motocicleta Honda/Bros em uma estrada vicinal próxima a um canavial quando foi atingido no peito por um tiro de espingarda. O autor do disparo estaria em um carro e ainda não foi identificado pela polícia.

Luizão foi encontrado por populares que acionaram imediatamente o Corpo de Bombeiros que constataram ao chegar no local que o mesmo já estaria em óbito.

Polícia Civil e Militar estiveram no local juntamente com a Perícia Técnica para procedimentos.