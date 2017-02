Prefeitura vai leiloar bens, veículos e sucatas no dia 16 de fevereiro

A.Frota

A Secretaria municipal de Administração publicou o Edital 001/2017, anunciando a realização do leilão do tipo “maior lance”, por lotes, que será conduzido pelo Leiloeiro Oficial em conjunto com a Comissão Especial de Alienação de Bens Móveis, a partir das 14 horas do dia 16 de fevereiro, no auditório do CAM (Centro Administrativo Municipal), na rua Coronel Ponciano, 1700, no Parque dos Jequitibás.

Durante o certame, serão leiloados veículos e bens diversos, inservíveis para a Administração Municipal. Todo o material será oferecido no estado em que se encontram. Os bens a serem alienados encontram-se à disposição dos interessados para serem examinados e vistoriados, nos locais onde se encontram, conforme o Edital, até o dia 13 de fevereiro, das 8h30 às 11h30. Entre os bens oferecidos, há sucatas de equipamentos de informática, de uso médico e de material de escritório, com preços mínimos de R$ 7,50 a R$ 275 até a veículos como motocicletas com lance inicial de R$ 800 e automóveis a partir de R$ 1,7 mil, além de caminhões ofertados a partir de R$ 3,9 mil.

Confira o Edital completo:

http://do.dourados.ms.gov.br/wp-content/uploads/2017/01/30-01-2017.pdf