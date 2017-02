Prefeitura reforça sinalização próximo a escolas de Dourados

A. Frota

A Prefeitura de Dourados tem reforçado a sinalização próximo as escolas, tendo em vista maior segurança no trânsito durante a volta às aulas. O trabalho desenvolvido pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) acontece em vários pontos da cidade e, na sexta-feira (04) a região do Dioclécio Artuzi I, II e III recebeu o trabalho.

Nos cruzamentos que contam com grande movimentação de veículos e pedestres, foram colocadas placas de “Pare” e reforço da pintura das sinalizações horizontal e vertical.

“Esse trabalho está sendo realizado em todos os pontos da cidade, nos lugares pontuais dos bairros e perto das escolas. A busca da prefeitura é investir em um trânsito mais seguro para todos”, disse o diretor da Agetran, Carlos Fábio Selhorst dos Santos.

Na Vila Industrial, Jardim João Paulo II, Parque das Nações I e II, Jardim Santa Maria, Jardim Maracanã, Jardim Santa Brígida e Jóquei Clube, cruzamentos próximos às escolas também receberam as modificações recentemente.

O diretor destaca que pontos que necessitam da ação e são de responsabilidade do Governo do Estado, já tiveram as solicitações encaminhadas pela prefeita Délia Razuk, como passarela de pedestres na MS-156.

A Agetran tem realizado ainda blitzes educativas com foco em um trânsito seguro na volta às aulas. Os agentes estão em vários pontos da cidade com abordagem aos condutores e alerta quanto a importância do cumprimento das leis de trânsito.

A. Frota

As atividades tem parceria com o Detran (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Sest/Senat e Guarda Municipal.

O retorno as aulas em escolas municipais, nos Ceims (Centro de Educação Infantil do Município) e nas escolas da re