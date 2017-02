Prefeitura recebe representantes do Fundtur MS e debate parcerias

A. Frota

Na manhã desta sexta-feira (17), representantes do Fundtur-MS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul) estiveram na Prefeitura de Dourados. O objetivo foi o debate de parcerias em diversos eventos na cidade. Eles foram recebidos pelo vice-prefeito Marisvaldo Zeuli, e pelo secretário de Governo Raufi Marques.

Entre as parcerias debatidas na reunião estão o Festival Gastronômico, Expoagro e ainda o projeto da praça Antonio Alves Duarte. O vice-prefeito Marisvaldo Zeuli destacou que o encontro foi muito produtivo para estruturação dos eventos do município e que o incentivo ao turismo local é um dos objetivos da administração da prefeita Délia Razuk.

O Presidente da Fundtur Nelson Cintra disse que a Fundação contribuirá também com a Festa do Peixe e falou sobre a sintonia de trabalho que tem obtido com a administração.

“Nós estaremos apoiando esse grande evento com o máximo que pudermos. Só tenho a agradecer essa interação de trabalho que temos, a qual certamente gerará resultados para a população”, disse.

Estiveram presentes ainda na reunião, a secretária de Desenvolvimento Econômico Rose Ane Vieira, a turismóloga Rejane Delvalle Morinigo, o secretário de Infraestrutura Tahan Sales Mustafá, a procuradora Geral do Município Lourdes Peres Benaduce, a arquiteta Ana Rose Vieira, o diretor de Desenvolvimento da Fundtur Geancarlo Merigui e a coordenadora da Fundtur Dinair Rezende Marques .

Festa do Peixe

Sobre a Festa do Peixe já foram iniciados os preparativos. Nesta semana uma equipe da prefeitura junto com o vereador Jânio Miguel, esteve vistoriando os parques Antenor Martins e Primo Fioravante Vicente, locais que recebem o evento, para identificar as necessidades de estrutura.

A expectativa é que 50 mil visitantes passem pelos parques durante a festa, que acontece de 12 a 16 de abril em Dourados.