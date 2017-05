Prefeitura pleiteia recursos para recuperar estradas de assentamentos

A. Frota

Visando o fomento da produção dos agricultores familiares, a Prefeitura de Dourados está pleiteando junto ao governo federal a disponibilização de recursos para a manutenção e recuperação de estradas vicinais, notadamente nos assentamentos já implantados no município.

O pleito foi reforçado na semana passada, durante reunião no gabinete da prefeita Délia Razuk, da qual participaram representantes de vários órgãos federais, entre eles o superintendente do Incra, Humberto Maciel.

A prefeita Délia e o secretário de Agricultura Familiar, Landmark Ferreira Rios, entregaram ao superintendente cópia de propostas já cadastradas no sistema do governo para recuperação de estradas vicinais – no assentamento Lagoa Grande, no valor global de R$ 8,5 milhões e contrapartida do município no valor R$ 18 mil, e no assentamento Amparo, no valor de R$ 3 milhões e contrapartida do município no valor de 6,5 mil.

Argumentaram que Dourados teve 1.400 milímetros de chuva, segundo dados da Embrapa e, deste total, o período de verão é o mais intenso e obteve 565 mm durante três nesses, “justamente no período do plantio de culturas importantes, como o milho” e, por isso, de intensa utilização das estradas.

As chuvas causaram danos consideráveis na malha viária e transtornos aos proprietários rurais, a começar pelo atraso no plantio e posterior escoamento.

A prefeita também solicitou do superintendente do Incra, esforços no sentido de acelerar o processo de regularização dos dois assentamentos, localizados no distrito de Itahum, visando à titularização dos assentados, que, sem a documentação, ficam na clandestinidade, sem poder ter acesso às políticas oficiais de incentivo à produção.