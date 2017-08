Prefeitura Municipal atende Cirilo Ramão e realiza manutenção em ruas de Dourados

Thiago Gonçalves

A Prefeitura de Dourados atendeu ao vereador Cirilo Ramão (PMDB) e realizou manutenções e melhorias no trânsito e estrutura do município. Foram realizados operação tapa-buracos e recapeamento parcial no Jardim Ouro Verde, além de conserto da “boca de dragão” localizado na Vila Cachoeirinha.

O vereador encaminhou solicitação ao secretário municipal de Obras, Tahan Sales Mustafá, requerendo o recapeamento da Rua Dom João VI, no Jardim Ouro Verde, e também na Rua Natal, entre a Ponta Porã e a Avenida Marcelino Pires.

De acordo com Cirilo, a falta de manutenção na malha asfáltica estava trazendo transtornos para os moradores da região e também motoristas que trafegam pelo local, porém as obras iniciaram esta semana. “O local estava intransitável, mas com a reforma, acredito que os motoristas sofrerão menos”, comentou.

Cirilo também agradeceu ao secretário de Serviços Urbanos, Joaquim Soares, pelo conserto da “boca de dragão” da Rua Eulália Pires, localizado no cruzamento com a Rua Ernesto de Mato Carvalho.

“Há um grande fluxo de veículos no local, por isso era necessário o conserto com urgência. Agradeço ao secretário, pois tem se empenhado em atender todas as nossas solicitações”, ressaltou o vereador.