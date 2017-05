Prefeitura leva Bairro a Bairro ao distrito de Macaúba

A. Frota

A Prefeitura de Dourados realiza neste sábado (27) a segunda edição do programa Bairro a Bairro, desta vez no distrito de Macaúba. Diversos serviços serão disponibilizados à população na Escola Municipal Coronel Firmino de Matos. Ações como limpeza das vias, poda de árvores e pintura de meios-fios já acontecem no distrito.

Profissionais de saúde realizarão no local aferimento de pressão para a população. Haverá orientações quanto a temas como doenças sexualmente transmissíveis e nutrição saudável. O Núcleo de Regulação realizará verificação de agendamento de consultas. Será feita atualização e cadastro do cartão SUS.

O Centro de Controle de Zoonozes atuará com vacinação antirrábica canina e felina e orientações quanto ao controle de dengue, zika vírus e chikungunya.

A Semsur (Secretaria de Serviços Urbanos) segue com as atividades já citadas quanto às vias e ainda com varrição de ruas, retirada de entulhos, reparos na iluminação pública, entre outros.

A Agência Municipal de Habitação e Interesse Social realizará cadastramento para programas de casas populares. O Procon realizará atendimento para esclarecer dúvidas dos consumidores, bem como orientações sobre direitos.

A secretaria municipal de Fazenda também estará no local com um plantão de dúvidas sobre o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).

O Conselho Tutelar atuará com informações diversas à população. Os serviços do Cras (Centro de Referência da Assistência Social) serão divulgados aos participantes.

Dentre as ações, a escola Coronel Firmino tem ganhado “mais vida”. A parte externa da instituição recebeu pintura e um espaço para uma horta já foi preparado.

O evento contará com várias atividades culturais e esportivas durante toda a programação. A banda do Exército abrirá a programação do Bairro a Bairro.

Outros encaminhamentos para melhorias diversas aos moradores locais já foram feitos pela prefeita Délia Razuk anteriormente. A gestão determinou estudos técnicos para recuperar o campo de futebol, reformar os vestiários, implantar pista de caminhada no complexo esportivo e ainda restaurar o salão do centro comunitário, onde será instalada uma capela mortuária para atender a comunidade e espaço para integração dos moradores.

Em fevereiro, os distritos de Vila Vargas e Vila São Pedro tiveram uma melhoria substancial com as ações do programa. Ruas foram limpas, árvores e gramas receberam poda, retirada de entulho e lâmpadas foram substituídas.