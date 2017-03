Prefeitura intensifica limpeza de áreas públicas em Dourados

Por meio da Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos), a prefeitura de Dourados está intensificando as ações nas áreas públicas da cidade, com serviços de limpeza e roçada de matagal, que cresce rapidamente em período chuvoso, como agora.

Equipes da Semsur finalizaram neste fim de semana o trabalho de limpeza e revitalização do Parque Antenor Martins, na região do Grande Flórida. Foram 15 dias de trabalho, com serviço completo de limpeza, que há pelo menos oito anos não era realizado naquele importante espaço de lazer da comunidade, conforme explicou o secretário Joaquim Soares.

Além da roçada, poda e capina, foram feitos a desobstrução de valetas e regos d’água, varrição e pintura de guias, além da manutenção da iluminação e reforma de brinquedos dos parques infantis, que ainda terá a reposição de areia. A quadra de esportes do parque também está recebendo nova pintura, para melhor uso dos desportistas.

Segundo Joaquim Soares, o próximo passo agora é o Parque Arnulpho Fioravanti, que fica atrás do terminal rodoviário. No local serão realizados os mesmos serviços, para melhorar o aspecto da área, que abriga as sedes da Guarda Municipal, do Imam (Instituto do Meio Ambiente) e da Policia Militar Ambiental.

De acordo com Joaquim, essa intervenção também atingirá a Praça Baltazar Marques, que há anos não recebe manutenção, estava em desuso e agora, como quer a prefeita Délia Razuk, será reativada e devolvida à população. A praça fica na área do Parque Arnulpho, na esquina das ruas Joaquim Teixeira Alves e Coronel Ponciano.

Além das intervenções nos parques, a Semsur também realizou serviços de limpeza em diferentes regiões da cidade, com roçada, varrição e retirada de entulhos. Na Rua Coronel Ponciano, por exemplo, além da limpeza, a secretaria foi parceira da Agetran na revitalização da sinalização de trânsito.

A Avenida Guaicurus e vias de acesso ao Hospital Universitário e o bairro Parque Alvorada também receberam os serviços de limpeza geral.

As equipes não param. Agora mesmo a Semsur já se programa para retomar os serviços de manutenção dos canteiros centrais, onde a grama cresce rapidamente e a sujeira acumula com facilidade.