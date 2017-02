Prefeitura inicia restauração de vias sem asfalto em bairros de Dourados

A. Frota

Dentro da proposta de não diferenciar distritos e a sede do município, quando se tratar de serviços públicos, a prefeita Délia Razuk determinou o início da recuperação de ruas não pavimentadas nos bairros de Dourados. No perímetro urbano do distrito de Vila Vargas e, em estradas rurais no Potreirito ações dessa natureza já estão em andamento. Agora a região do Jóquei Clube passa também a receber essas melhorias.

Na manhã desta quarta-feira (22), a prefeita acompanhou o serviço no bairro, que começou pelas ruas Altamira e Alfenas, avançando para as demais vias.

Conforme Marcos Roberto Soares, diretor de Manutenção de Vias Rurais e Urbanas, o patrolamento irá priorizar de imediato os pontos considerados críticos.

Os moradores enfatizaram sobre a ação que há tempos não era realizada naquela região.

Para o comerciante Glicério Tomé Ribeiro, 58, o serviço era bastante esperado pela comunidade e será um diferencial. Ele cita que por muitas vezes os moradores cobraram uma atenção para as ruas do bairro, mas seguiam sem respostas, o que foi atendido de imediato pela gestão atual.

“Fizemos muitos pedidos, até abaixo assinado, mas estávamos esquecidos, e a prefeitura já no começo da gestão nos atendeu. A situação da Rua Alfenas estava bastante ruim, pessoas caiam com bicicletas e a pé, veículos estragando com os buracos, mas agora vai melhorar bastante com o nivelamento”, destacou.

Aelson Vicente da Silva, 30, servente de pedreiro também fala sobre o abandono das ruas do bairro que seguia por anos, mas que agora será facilitado.

“Estava difícil a situação da rua cheia de buracos, piora quando chove que junta lama e fica bem difícil para transitar. Há mais de oito anos não recebíamos um serviço na via e agora veio a melhoria e esperamos que venham outras”, disse.

Ainda naquele bairro, as ruas Assaí e Aimorés recebem o serviço nesta quarta-feira (22). Na quinta-feira (23) o distrito de Vila São Pedro recebe a ação. O distrito de Itahum recebe a melhoria a partir da próxima semana.

O Jardim Água Boa, a Vila Cachoeirinha e a linha do Potreirito foram atendidos com o serviço nesta terça-feira (21).