Prefeitura inicia recuperação de estradas rurais em Dourados

Ademir Almeida

Por determinação da prefeita Délia Razuk (PR), equipes da Prefeitura iniciaram a ação de patrolamento e encascalhamento das estradas rurais. Duas frentes de trabalho estão em andamento, uma na região do Potreirito, onde o serviço é executado com recursos e estrutura própria do Município e a outra, como sequencia do programa ‘Bairro a Bairro’ lançado nos distritos, contemplando as ruas da área urbana do distrito de Vila Vargas.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento, Tahan Sales Mustafa, as máquinas da Prefeitura estão concentradas no Potreirito, onde são feitos serviços de nivelamento, patrolamento e, onde houver necessidade, a aplicação de cascalho. A medida visa garantir melhor acesso dos ônibus que fazem o transporte escolar e facilitar o escoamento da safra por parte do setor produtivo.

Tahan lembrou ainda que a prefeita Délia Razuk firmou compromisso de priorizar as pessoas, e nesse sentido, ao lançar o programa de mutirão nos distritos, sábado passado, iniciando por Vila Vargas e Vila São Pedro, as ações agora se estendem também para regiões onde são necessários pequenos serviços na área urbana.

NOS BAIRROS

Na área urbana do Município, já foram retomadas, também, as frentes de pavimentação atendendo alguns trechos do conjunto Estrela Hory, Residencial Monte Carlo, Jardim Carisma, vilas Valderez e Cachoeirinha, em ações que envolvem a aplicação de recursos do Governo do Estado e ainda de emendas federais.