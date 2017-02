Prefeitura inicia preparativos para a 13 ª Festa do Peixe

TRADIÇÃO | Secretários municipais vistoriam locais do evento e definem ações necessárias para a festa

A. Frota

A Prefeitura de Dourados iniciou os preparativos para a 13ª Festa do Peixe. O evento está previsto para o período de 12 a 16 de abril no Parque Antenor Martins e no parque Primo Fioravante Vicente, locais que foram vistoriados na manhã desta quinta-feira (16).

Representantes da Semdes (Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável) Semafes (Secretaria de Agricultura Familiar e Economia Solidária), Funed (Fundação de Esportes de Dourados) Secretaria de Cultura, Semsur (Secretaria de Serviços Urbanos), Imam (Instituto do Meio Ambiente de Dourados) e da GMD (Guarda Municipal de Dourados) acompanharam as visitas.

Conforme Rose Anne Vieira, secretária de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, por determinação da prefeita Délia Razuk, ações conjuntas serão estruturadas entre as secretarias mediante as necessidades dos parques para oferecer uma grande festa a população.

“Estamos fazendo um levantamento e ações como manutenção da limpeza, melhorias no acesso, drenagem dos lagos, entre outras que forem necessárias acontecerão em breve. Estamos com muita expectativa e com muito esforço vamos fazer um grande evento para todos”, disse.

Na festa além da comercialização de peixes, torneio de pesca, atrações culturais e esportivas, esta edição contará com novidades como um concurso gastronômico e uma corrida entre os parques.

“Estamos buscando ações novas, e o concurso elegerá o melhor prato tendo como base o peixe, vai movimentar bastante os expositores e os visitantes. Já a corrida está em fase de organização e será no trecho de 6 km entre os parques”, disse.

A expectativa de comercialização de pescado na 13 ª edição da festa é de mais de 20 toneladas. A Secretaria de Agricultura Familiar tem intermediado com os produtores locais para que participem, tendo em vista o incentivo a economia da região. Os interessados devem procurar a Prefeitura.

A UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) será parceira da festa e realizará monitoramento nas pisciculturas que participam com a comercialização de pescado, com avaliação da água dos viveiros e dos peixes em laboratório. O objetivo é garantir mais qualidade aos consumidores.

Para o concurso gastronômico, a parceria acontece com a Unigran. O curso de Gastronomia realizará uma capacitação junto aos expositores com orientações diversas como práticas de manipulação dos alimentos e montagens dos pratos.