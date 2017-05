Prefeitura firma parceria que vai beneficiar 120 produtores da agricultura familiar

Luiz Radai/Assecom

A Prefeitura de Dourados, através da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Economia Solidária, assinou um termo de cooperação com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) que vai beneficiar 120 produtores rurais da agricultura familiar de Dourados com cooperação de técnicos para aumento da produtividade.

Na manhã desta quinta-feira, na área de campo do Parque de Exposições, o vice-prefeito Marisvaldo Zeuli e o secretário de Agricultura Familiar e Economia Solidária Landmark Ferreira Rios, assinaram o documento que trará suporte a 70 produtores de leite e 50 de hortifrúti no município de Dourados. Também participaram o presidente do Sindicato Rural, Lucio Damalia e o presidente do Sistema Famasul, Mauricio Saito, além de representantes do Senar e Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural).

O vice-prefeito, Marisvaldo Zeuli, falou sobre o trabalho em prol do fomento à agricultura como um todo, em especial ao pequeno produtor. “Temos trabalhado e entendemos as dificuldades do produtor rural. Esta parceria com o Senar oportuniza o conhecimento ao pequeno produtor. A Prefeitura está à disposição”, disse Marisvaldo.

O secretário Landmark Ferreira Rios ressaltou que a parceria não tem custos para a Prefeitura de Dourados e que em breve ocorrerá a chamada pública para a seleção dos produtores contemplados. “É um avanço importante para atender e acompanhar o pequeno produtor rural de forma que se melhore a genética de animais, aumente a produtividade e traga benefícios à sociedade”, disse.

A assinatura celebrou também, além da preocupação com o aumento da produtividade, o rompimento de uma separação entre pequeno e grande produtor.

O presidente do Sindicato Rural de Dourados, Lucio Damalia, falou sobre esta comparação. “Isto não existe mais. Hoje em dia temos como meta a busca por conhecimento e quem não o tem, está fora. Por isso temos que fomentar ações como esta”, disse.

O presidente do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS, Mauricio Saito, falou sobre o objetivos da produção rural, que coloca pequeno e grande produtor juntos. “Hoje temos quem é eficiente e quem não é na produção. Todos têm a parcela de contribuição e este tipo de parceria, que leva o conhecimento, agrega muito ao campo e reflete na cidade. A população quer preço baixo dos produtos e isso se conquista com produtividade”, disse.

E este é um dos benefícios que a Secretaria de Agricultura Familiar enumera com o firmamento das parcerias. A busca pela melhoria na produção que acarreta prática de preços baixos. “Com uma produção melhor e maior, o preço baixa. E a população da cidade também agradece. É com este olhar que desenvolvemos estas parcerias”, disse Landmark, lembrando que ao poder público também compete ajudar no direcionamento de novas parcerias para a venda da produção.

Hoje a Prefeitura de Dourados tem parceria com os programas Mais Leite, em âmbito nacional, com o Senar, e Leite Forte, em âmbito estadual com a Agraer.