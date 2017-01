Prefeitura de Naviraí reabre inscrições para Projeto Habitacional Interlagos

DIVULGAÇÃO

O prefeito de Naviraí, José Izauri de Macedo, recebeu em seu gabinete o gerente do Núcleo de Habitação, Gessé da Silva Andrade, e os representantes do IEDHI (Instituto de Educação, Desenvolvimento Humano e Institucional) Roberto Cunha, diretor presidente; Deise Jesus da Silva, técnica em serviço social e Adriana Varela, técnica de comunicação social.

IEDHI é a entidade organizadora do Programa Habitacional financiado com subsídio do programa Minha Casa Minha Vida, através do Governo Federal, Estadual, Caixa Econômica e Prefeitura de Naviraí.

O encontro serviu para definir a estratégia a ser tomada para que se consiga o número de inscritos necessários para realizar o sorteio e definir os contemplados. Serão 120 casas sorteadas, e as inscrições estão abertas até o dia 21 de fevereiro no endereço eletrônico www.sehab.ms.gov.br.

Podem fazer a inscrição: famílias com renda entre R$ 1.300,00 a R$ 3.520,00 que não possuam casa própria, que não foram beneficiadas em outros programas habitacionais do poder público, que não possuem restrição cadastral e que estejam interessadas em utilizar o financiamento do FGTS.

De acordo com o gerente do núcleo de habitação, os conjuntos habitacionais Interlagos I e II serão edificados ao lado do Balneário Municipal, e ressalta a importância em fazer o cadastro aos moradores que desejam um dos imóveis.

“O projeto acontecerá em duas etapas, sendo que na primeira serão construídas 59 casas, as 61 casas restantes ficarão para a segunda fase. Estamos à disposição para fornecer informações a respeito desse projeto habitacional, sendo que os interessados podem nos procurar no núcleo de habitação ou ligar no telefone 3461-4093”, explicou Gessé.