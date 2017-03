Prefeitura de Itaquiraí doa mais de 2500 kits escolares aos alunos da rede municipal

O Governo do Município de Itaquiraí, por determinação do prefeito Ricardo Fávaro Neto (PSDB), iniciou hoje (06), a doação de kits escolares para os alunos da rede municipal de ensino. Serão entregues durante a semana mais de 2.500 kits escolares, atendendo alunos do 1º ao 5º ano e os integrantes do EJA – Educação de Jovens e Adultos.

A entrega dos kits começou pela Escola Municipal Jardim Primavera e foi prestigiada pelo vice-prefeito Geovane Severo, que representou o prefeito Ricardo; pela secretária municipal de Educação Valdirene Rodrigues Salomão; chefe de Gabinete Francisco Eurico Ribeiro; diretora da EM Jardim Primavera, Márcia Andrea Filipus Pupo; diretora adjunta Matilde Batista; técnicos pedagógicos da SEMED, Márcia Ramos, Wanderley Mayer e Eliane Melquíades; professores e centenas de alunos.

Valdirene Salomão destacou a importância da entrega dos kits dizendo aos alunos que a Administração Municipal, preocupada em apoiar e melhorar ainda mais a Educação, investiu na aquisição de mais 2.500 kits escolares. “Este foi um compromisso assumido pelo prefeito Ricardo, por nós da Educação, junto aos pais e alunos e estamos cumprindo mais esta meta”, afirmou a secretária.

Na mesma oportunidade, Valdirene anunciou que a Administração Municipal está investindo na aquisição de uniformes escolares. “Nos próximos dias também estaremos fazendo a doação de uniformes. Com todos os alunos uniformizados, usando uma camiseta padronizada nas cores do município, vocês e todos os demais alunos da rede municipal terão mais segurança, facilitando a identificação e, ao mesmo tempo, significando economias para as famílias”, disse ela.

O vice-prefeito Geovane falou rapidamente enaltecendo o compromisso da Administração em investir sempre mais na Educação para a melhoria da qualidade do ensino. “Esta ação de hoje comprova a determinação da Prefeitura e da Secretaria de Educação. Por isso, estão de parabéns, alunos, pais, professores e coordenadores pedagógicos”.

As autoridades presentes fizeram as entregas dos kits aos alunos e, ao mesmo tempo, a secretária Valdirene contemplou os professores com um presente, entregando uma garrafinha personalizada a cada um dos professores, “para que possam levar e beber bastante água durante as aulas, porque água também é saúde”, recomendou a secretária de Educação. A entrega dos kits para os demais alunos da rede municipal continuarão durante esta semana.