Prefeitura de Itaquiraí começa a entregar os carnês do IPTU 2017

REPASSE| Aqueles que quitarem o IPTU em parcela única terão direito ao desconto de 20 por cento

Roney Minella

O Departamento de Tributação e Cadastro da Prefeitura de Itaquiraí começou a entregar os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU 2017. O diretor do departamento, Altair Müller, informa que a equipe de servidores do Cadastro entregará em domicílio aproximadamente quatro mil carnês. “Para os proprietários de terrenos, sem residência, os carnês deverão ser retirados no setor de cadastro municipal”, orienta Altair.

DESCONTO ESPECIAL

Por determinação do prefeito Ricardo Fávaro Neto (PSDB), os contribuintes que quitarem o IPTU em parcela única terão direito ao desconto de 20 por cento. Altair Müller acrescenta que esta é uma iniciativa que incentiva os proprietários de imóveis urbanos a pagarem o IPTU à vista, até a data do vencimento programada para o dia 15 de abril. “Mas para os contribuintes que não puderem pagar em cota única, a opção é pagar o imposto parcelado em até sete vezes, fazendo o pagamento da primeira parcela até o dia 15 de abril, com descontos de 10 por cento”.

“É com o dinheiro do IPTU que o Governo de Itaquiraí programa os investimentos e assim, promove a melhoria da qualidade de vida das famílias itaquiraienses. Por isso, a importância do cidadão ficar em dia com o fisco municipal”, analisa José Belo.