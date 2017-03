Prefeitura de Dourados adquire ônibus escolar para a zona rural

Divulgação

Por meio da Secretaria Municipal de Educação, a Prefeitura de Dourados tem em andamento o processo de aquisição de um ônibus rural escolar novo para atender demanda de transporte de alunos da zona rural e distritos de Dourados.

A prefeita Délia Razuk comemorou a boa notícia. Segundo ela, o transporte escolar tem sido tratado com muito carinho e a aquisição de um novo ônibus vai contribuir positivamente para que o trabalho melhore e atenda a população. “É muito bom dar este tipo de notícia. Havia um recurso e vamos aplicar. Simples. O importante é que a Prefeitura atenda a população da cidade e do campo”, disse.

Segundo informação da Secretaria de Fazenda, através do secretário João Fava Neto, a aquisição ocorre com recursos do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) destinados no ano passado ao município para este fim e que poderiam ser perdidos se a compra não fosse efetuada.

Assim, o município ‘pegou carona’ em modalidade de pregão eletrônico existente, de forma a não estourar o prazo para o uso do recurso. “Identificamos este recurso que chegou em outro ano e buscamos a melhor saída para que fosse aplicado. Dentro das regras, a aquisição foi feita e a Educação, enfim, será contemplada”, disse o secretário João Fava.

Hoje com frota de nove ônibus e cinco micro-ônibus, o transporte de alunos dos distritos e zona rural receberá uma alento. O modelo Mercedes Benz ORE 3 é um ônibus convencional de 11 metros com 59 assentos para alunos. O veículo de transporte tem custo de R$ 230 mil e é fabricado pela montadora com fins específicos para o transporte de alunos da área rural.

O recurso é advindo do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar), que transfere, em caráter suplementar, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, recursos financeiros destinados a custear a oferta de transporte escolar aos alunos da educação básica pública, residentes em área rural, com o objetivo de garantir o acesso à educação.