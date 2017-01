Prefeitura de Caarapó investe R$ 400 mil em equipamentos para a Saúde municipal

Divulgação

O prefeito de Caarapó, Mário Valério (PR), acaba de fazer a entrega de equipamentos novos para postos de saúde de Caarapó e distritos de Cristalina e Nova América. O objetivo é fazer a troca de itens deteriorados, a fim de melhorar as condições de atendimento na rede municipal de saúde, proporcionando conforto e comodidade às equipes de profissionais e aos usuários dos serviços.

O secretário municipal de Saúde, Ivo Benites – que acompanhou o prefeito Mário Valério na entrega dos equipamentos em Nova América e Cristalina na última terça-feira – informou que nesta etapa foram feitos investimentos cerca de R$ 400 mil em equipamentos e materiais diversos, como cadeiras, mesas e armários, entre outros, totalizando 392 itens. Os recursos foram viabilizados pelo deputado federal Vander Loubet (PT) junto ao Fundo Nacional de Saúde, órgão do Ministério da Saúde, resultado de pleito direcionado à União pelo prefeito Mário Valério ainda em 2014.

Informações obtidas da área de Contabilidade da prefeitura de Caarapó indicam que a administração municipal deverá fechar 2016 com investimentos acima de 31% na área de Saúde – números semelhantes aos do ano passado. A lei exige aplicação de apenas 15% das receitas municipais. De acordo com o prefeito Mário Valério, isso é resultado da priorização da saúde como área fundamental na sua gestão. “É público e notório que a saúde é um setor com grandes carências, em nível nacional, mas temos conseguido realizar um trabalho que vem gerando excelentes resultados”, disse o dirigente caarapoense. Valério credita a eficiência da gestão em saúde no município às equipes das unidades, ao comando do setor, “que têm sabido otimizar as verbas de modo a resolver os problemas enfrentados pela população que utiliza os serviços da rede municipal de saúde”.

Mário Valério – que assume o seu segundo mandato no próximo dia 1° de janeiro, às 8h, na Câmara de Vereadores -. Afirmou que a área de saúde seguirá como prioridade de gestão. “Vamos continuar com as nossas ações voltadas ao bem-estar das pessoas, especialmente na área de saúde, pois entendemos que a saúde das pessoas vem em primeiro lugar”, destacou. “Assim, ao lado de outros setores, que também merecem o nosso olhar especial, vamos continuar agindo para que a nossa população tenha uma saúde cada vez com mais qualidade”, concluiu.

O ato de entrega dos equipamentos para o posto de Nova América foi acompanhado pelo vereador Manoelito Bagaceira (PDT), representante do distrito.

POSSE

O prefeito reeleito de Caarapó, Mário Valério (PR), o vice-prefeito eleito Martim Flores (DEM) e os vereadores eleitos no pleito do último dia 2 de outubro têm posse confirmada para este domingo, 1° de janeiro. A solenidade está prevista para ter início às 8h, na Câmara de Vereadores, e será aberta ao público.

Apesar de ainda não ter se pronunciado oficialmente, o prefeito Mário Valério deverá promover algumas mudanças no secretariado municipal para a próxima gestão. Os arranjos deverão ocorrer nas secretarias de Saúde e de Ação Social. A Secretaria Municipal de Saúde deverá ter novo gestor já a partir de janeiro. A definição relativa à Secretaria Municipal de Ação Social deverá ocorrer apenas depois das férias coletivas dos servidores municipais, que acontecerão no período de 9 a 23 do mês que vem.