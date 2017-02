Prefeitura de Batayporã discute possíveis parcerias com Consulado Honorário da República Tcheca em MS

Assessoria

O Governo Municipal poderá garantir apoio à instalação de empreendimentos tchecos em Batayporã. Foi o que sinalizou o prefeito Jorge Takahashi durante visita de cortesia ao Consulado Honorário da República Tcheca em Mato Grosso do Sul.

O encontrou visou estreitar e reforçar laços da Prefeitura com a República Tcheca, com o objetivo de facilitar parcerias e cooperações técnicas em prol do desenvolvimento econômico social de Batayporã.

Acompanhado da primeira dama Cléia Valéria e do vice-prefeito Luis Fernando Bomfim, Takahashi foi recepcionado pelo cônsul honorário Evandro Amaral Trachta e Silva, pela esposa Ivete Carla Trachta e Silva e pela assessora jurídica do Consulado, Juliana Marques.

Na oportunidade, Evandro apresentou projetos relacionados ao campo empresarial e sócio cultural entre a República Tcheca e o Estado, que já estão sendo desenvolvidos com sucesso, e ainda, destacou as atividades que são desempenhadas pelo Centro de Memória Jindrich Trachta e Oficina Tcheca e Eslovaca do Brasil.

Durante o encontro, Takahashi sinalizou ainda a possibilidade de selar acordo para que Batayporã e Vesely nad Moravou, no Sul da Moravia, tornem-se “cidades-irmãs”. Embora distantes geograficamente, os municípios possuem proximidade cultural.

“O acordo pode propiciar troca de conhecimentos sobre políticas públicas e projetos em áreas comerciais e culturais, além de outros temas de interesse mútuo das cidades”, explicou Evandro.

Takahashi enfatizou que seu principal objetivo enquanto gestor é oferecer condições para o desenvolvimento de Batayporã. “É de fundamental importância estabelecer parcerias e apoiar iniciativas que visem o progresso e desenvolvimento do Município”, ressaltou.