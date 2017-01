Prefeitura conclui limpeza no prolongamento da Marcelino

Dentro da programação de limpeza de canteiros, praças e parques e outros espaços públicos, a Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) concluiu os serviços no prolongamento da Avenida Marcelino Pires, proporcionando um novo visual e facilitando a vida de pessoas que fazem caminhada no local.

Outros pontos da cidade também recebem ações da Semsur na área de limpeza. Região do Centro Popular de Cultura, Esporte e Lazer Jorge Antônio Salomão, com serviço praticamente finalizado; Rua Coronel Ponciano, também em processo de finalização e ainda, parque e praças da cidade.

Entre estes espaços está o Parque Antenor Martins, na região do Jardim Flórida, onde a secretaria desenvolve o trabalho de roçada, limpeza dos canais de água corrente dentro do parque e a restauração de parte das pontes e quiosques.

A prefeita Délia Razuk acredita que ainda nesta semana as escolas municipais e Centros de Educação Infantil Municipal (Ceim’s) sejam também beneficiadas com esse serviço, já que o início do ano letivo está previsto para o próximo dia 13 e as unidades escolares deverão estar preparadas e em condições para receber os alunos.