Prefeitura adere ao “Ação Cidadania” para Dourados

Divulgação/Fiems

A prefeita Délia Razuk assinou na quinta-feira (18), no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande, o termo de adesão ao programa Ação Cidadania. Dourados receberá a programação que oferece serviços e atendimentos à população nas áreas de educação, saúde, jurídica e outras.

A atividade é organizada pela Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul), em parceria com a TV Morena e mais 35 parceiros das iniciativas pública e privada.

A prefeita de Dourados se colocou à disposição para o apoio necessário à atividade e disponibilizará um amplo local, a ser ainda determinado, para a realização dos serviços.

Dourados recebe a ação no dia 23 de setembro. Atrações culturais locais também serão incluídas no evento. Os atendimentos acontecerão ainda na capital, em Ponta Porã, Coxim e Aparecida do Taboado.

Entre a gama de serviços da Ação Cidadania estão os de saúde, cidadania, educação e cultura oferecidos pelo Sesi (Serviço Social da Indústria), com a disponibilização ainda de cursos gratuitos de qualificação profissional o encaminhamento de estudantes para estágio.

Os participantes poderão emitir gratuitamente carteira de trabalho, CPF, RG e título eleitoral. Haverá no local orientação jurídica, corte de cabelo, pintura facial, brinquedos infláveis, sorteio de brindes, entre outros.