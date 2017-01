Prefeito Mário Valério vistoria os serviços na zona rural de Caarapó

DIVULGAÇÃO

Com o início da colheita da safra de soja, que começou oficialmente em Mato Grosso do Sul na quinta-feira (26), o prefeito de Caarapó, Mário Valério (PR), mandou intensificar os serviços de manutenção das estradas que formam os corredores de escoamento da produção agropecuária do Município. Na última sexta-feira (20), o dirigente caarapoense visitou frentes de trabalho nas regiões da Fazenda Uale, Córrego Touro e Assentamento Nossa Senhora do Carmo.

Conforme o mandatário caarapoense, a prefeitura mantém três frentes de trabalho nas regiões visitadas. Em duas delas, a parceria com o produtor rural Dionei Guedin está permitindo acelerar os trabalhos de levantamento e encascalhamento de corredores de escoamento da safra agrícola, em execução com equipamentos e pessoal da Secretaria Municipal de Obras. “No total, serão recuperados em torno de 20 quilômetros de estradas, o que vai facilitar o transporte de grãos”, observou Mário Valério.

O prefeito de Caarapó também visitou as obras de construção da ponte de madeira sobre o Rio Amambai, na região da Fazenda Tarumã. A obra, de caráter provisório e emergencial, está sendo executada pelo governo do Estado e deverá ser entregue na primeira quinzena de fevereiro. Valério disse que, posteriormente, será construída uma ponte de concreto na localidade, o que já está autorizado pelo Governo.

De acordo com o prefeito de Caarapó, a região beneficiada com a construção da ponte é forte produtora de grãos: “Trata-se de uma importante parceria entre o governo do Estado, prefeitura de Caarapó e Amambai, além da intervenção decisiva do deputado democrata Zé Teixeira e de toda a classe política de Caarapó, que se uniu em torno desse projeto em benefício dos produtores rurais do município”, declarou Mário Valério.

O prefeito também afirmou que outras regiões do município serão beneficiadas com recuperação de estradas: “O nosso objetivo é facilitar o escoamento da safra, acudindo o produtor onde a nossa intervenção for necessária”, afirmou.

MS-156

Mário Valério e a classe política de Caarapó, com apoio do deputado estadual Zé Teixeira (DEM), têm buscado apoio junto ao governo do Estado para recuperar a MS-156, entre Caarapó e Amambai. A estrada é a principal via de transporte de grãos utilizada pelos produtores com propriedades nas suas margens. Totalmente esburacada, vinha causando sérios transtornos aos usuários. Em dezembro do ano passado, em audiência com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), ficou combinada a execução dos serviços hoje em andamento na rodovia: “O governo finalmente autorizou a operação tapa-buraco nessa rodovia, trabalho que já começou. Inclusive, temos a boa notícia de que a licitação para o recapeamento da MS-156 já está em andamento, o que vai resolver de vez o problema”, destacou Mário Valério, que tem acompanhado os serviços na via de responsabilidade do Governo Estadual.

Nos primeiros quatro anos de mandato, a prefeitura de Caarapó manteve um trabalho intenso na zona rural. Centenas de quilômetros de estradas rurais e pelo menos uma dezena de pontes foram recuperadas pela prefeitura, além de outras intervenções que tiveram o objetivo de facilitar o escoamento da produção agropecuária do município.