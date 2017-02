Prefeito de Nova Alvorada do Sul realiza ‘bate-papo’ com população

TRANSPARÊNCIA| “A Prefeitura e o Povo” aconteceu na manhã do último sábado (11) no Plenário da Câmara Municipal.

DIVULGAÇÃO

O prefeito Arlei Barbosa participou no sábado (11), no plenário da Câmara Municipal, de uma reunião para apresentar à população as atividades desenvolvidas pela prefeitura nesses primeiros dias de gestão,

O encontro, intitulado “A Prefeitura e o Povo”, contou com a participação de vários vereadores, representantes de entidades, comerciantes, empresários e moradores não só da sede do município, mas também da população dos assentamentos e distritos.

A organização do evento entregou formulários para serem preenchidos pela população presente, os populares responderam os formulários, e as perguntas selecionadas foram lidas pelo locutor, e respondida pelo prefeito Arlei.

Os assuntos giraram em torno de saúde, obras, educação; e como o tempo foi insuficiente para que o prefeito pudesse responder a todas as perguntas, as que não foram contempladas foram repassadas à assessoria de comunicação da prefeitura, e de acordo com Prefeito Municipal, Arlei Silva Barbosa, elas serão todas respondidas através do contato que os munícipes anotaram no formulário.

O prefeito Arlei informou sobre as atividades que foram desenvolvidas nesses primeiros dias de gestão pelas suas Secretarias Municipais através de slides, além de responder as perguntas feitas pelo público que preencheu o formulário. Arlei deixou o público escolher quais as melhores datas para acontecer o próximo evento da “Prefeitura e o Povo”, a escolha do público foi praticamente unânime, e decidiram que o evento será a cada três meses, sempre às sextas-feiras.

O público presente saiu bastante satisfeito do “bate papo” com o prefeito. “É a maneira de dar transparência na gestão municipal, e, além de tudo, de podermos elogiar, opinar, e também de fazermos cobranças para o prefeito”, relatou uma moradora do Bairro Vacílio Dias.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Edir Mesquita, parabenizou o prefeito Arlei Barbosa pelo evento da “Prefeitura e o Povo”, além de se colocar à disposição para colaborar com Administração Municipal em atividades que vem de encontro com os anseios da população, mesmo sendo eleito em palanque contrário, o presidente disse que está trabalhando para melhorar a qualidade de vida dos munícipes de Nova Alvorada do Sul.