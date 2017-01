Prefeito de Jateí realiza reunião com equipe técnica da Semecel

O prefeito de Jateí, Eraldo Jorge Leite (PSB), reuniu-se recentemente com a Equipe Técnica da Semecel (Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer), juntamente com direção e coordenação pedagógica, para o planejamento e definição de metas e ações que serão desenvolvidas no ano letivo de 2017 na Educação Infantil e Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.

A reunião aconteceu nas dependências da Semecel, com a presença da Secretária de Educação Eleni Teixeira dos Santos Felipe, diretores e coordenadores do Centro Municipal de Educação Infantil “Recanto do Saber” e Escola Municipal Rural Jovelino Celestino dos Santos, e equipe técnica, que comemoraram os resultados positivos do ano anterior e comentaram temas importantes para a educação municipal, como transporte escolar, merenda, calendário escolar 2017, formação e planejamento de ações pedagógicas, reforço escolar e avaliação.

Em Jateí, a Educação de qualidade é um compromisso firmado na gestão do prefeito Eraldo Leite, que visa desenvolver um trabalho eficaz, voltado a atender o programa de ação que eleva o nível de conhecimento e aprimore a prática pedagógica dos profissionais em exercício e, consequentemente, dos alunos.

Através do Sistema Aprende Brasil de Ensino positivo, um moderno material didático que a rede pública de ensino está usufruindo, com um sistema de qualidade, integrado à tecnologia educacional: “Nossa intenção é manter uma educação de qualidade, uma referência de ensino, estimulando ações Pedagógicas, que também leve em consideração a valorização dos profissionais”, finaliza o prefeito.