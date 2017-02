Prefeito de Jateí inova com Diário Oficial do município

Valéria Batista

Rogério Sanches

O prefeito Eraldo Jorge Leite (PSB) criou o Diário Oficial Eletrônico do município, de acordo com a Lei Municipal nº 670 31/01/2017e regulamentação o Decreto nº 08 de 06/02/2017. O Diário Oficial Eletrônico, denominado DIOJateí, está sendo órgão oficial de imprensa para publicação de todos os atos administrativos do município, compreendendo o Executivo e o Legislativo.

O mesmo já se encontra em funcionamento no endereço eletrônico www.jatei.ms.gov.br, destinado a publicação diária dos atos oficiais no âmbito do governo municipal: leis, decretos, portarias, editais de licitação, nomeações e exonerações, dentre outros.

O prefeito Eraldo entende que uma boa administração precisa ser transparente e garante que o DIOJateí irá integrar ainda mais a comunidade jateiense com conteúdos exibidos de forma simples e fácil, assegurando a autenticidade, a integridade, a validade jurídica e a interoperabilidade dos atos publicados por meio de assinatura digital em arquivos padrão PDF.

O DIOJateí tem como publicador oficial o Assessor Técnico Especial Vando da Silva Andrade: “Visamos um trabalho com transparência, vamos tornar nosso site mais atrativo, aumentando o número de acesso, pois em breve será feita uma reestruturação para melhor atender os internautas que se interessam por Jateí”.