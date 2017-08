Prefeito de Caarapó acompanha início das obras de recuperação da MS-156

Dilermano Alves

O prefeito de Caarapó, Mário Valério (PR), na companhia do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), participou da visita ao canteiro de obras da MS-156, na manhã de terça-feira (8), em Amambai, para acompanhar o início das obras de recuperação da rodovia, entre Amambai e Caarapó.

Na ocasião, nove dos 11 vereadores de Caarapó acompanharam o prefeito: o presidente da câmara André Nezzi (PDT), Luiz Macarrão (DEM), Gilson da Silva (PSDB), Manoelito Bagaceira (PDT), Manezinho (DEM), Marinalva (DEM), Pipoca (DEM), Alécio Soares (PSDB) e Cido Santos (PSDB).

Mário Valério disse que a recuperação da rodovia é um sonho antigo dos produtores rurais com propriedades que margeiam a estrada, que é utilizada para escoamento da produção, especialmente de grãos e gado. “A estrada já não oferece condições para o transporte tranquilo da produção agropecuária, estando totalmente esburacada, o que dificulta o tráfego e aumenta os custos”, destacou o prefeito de Caarapó.

No encontro com o governador, Mário Valério e os vereadores solicitaram a instalação de canteiro de obras em Caarapó, com uma frente de serviços indo ao encontro das iniciadas em Amambai. “Ou pelo menos que os serviços sejam iniciados na região da Fazenda Campanário, vindo em direção a Caarapó”, defendeu. Porém, as autoridades estaduais sinalizaram que haverá apenas uma frente de serviços, exatamente a que começou em Amambai.

O governo do Estado informou que a recuperação do trecho de 74 quilômetros da MS-156, entre Caarapó e Amambai, vai custar R$ 53 milhões. A obra foi contratada em junho, com a empresa vencedora do lote estimando que será concluída em, no máximo, um ano, embora a previsão contratual seja de 18 meses.