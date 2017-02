Prefeito de Bonito recebe subsecretária de Políticas para as Mulheres

Glaucio Cezar Jabuty

O prefeito municipal Odilson Soares recebeu na tarde desta sexta-feira, dia 10 de fevereiro, a subsecretária de Políticas para as Mulheres do MS, Luciana Azambuja.

O encontro aconteceu no gabinete do prefeito e debateu a criação de organismos municipais de políticas para mulheres, bem como a criação de uma Coordenadoria de Políticas Publicas da Mulher no município. A reunião contou também com as participações do coordenador regional do Governo, Gerson Prata; da secretária de Assistência Social, Ilza Gomes Soares; da secretária de Governo, Terezinha Braga; da secretária de Educação e Cultura, Roseli Fátima Gambim e da subsecretária de Assistência Social, Ozair Xavier,

Na ocasião foi destacada a importância das medidas em prol da igualdade de gênero visando eliminar a discriminação e a violência contra as mulheres. Segundo a subsecretária o Governo do Estado, através da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres, realiza palestras, cursos, capacitações e fóruns de discussão de políticas públicas sobre a Lei Maria da Penha e questões relacionadas à Saúde, como prevenção do câncer de colo do útero, disponibilizando também kits e materiais de campanhas educativas.

Para criação de uma coordenadoria é necessário um decreto assinado pelo prefeito, bem como a disponibilização de um espaço físico para a sede funcionar.