Prefeito de Aral Moreira quer incluir município em programa do Senai

Com foco no avanço do setor industrial na região de fronteira com o Paraguai, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, informou que avaliará com a direção do Senai a disponibilização de cursos voltados ao segmento da indústria da construção civil no município de Aral Moreira. A decisão foi tomada após reunião com o prefeito Alexandrino Garcia realizada nesta quarta-feira (01/02), no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS).

Segundo Sérgio Longen, o prefeito, após obter mais informações, tem a intenção de incluir Aral Moreira no programa Fomentar Fronteiras, que foi criado em 2014 pelo Governo do Estado para facilitar e fomentar a atividade econômica nos municípios da faixa de fronteira, de forma a dar suporte à expansão de indústrias brasileiras no Paraguai, aumentando assim a competitividade e a convergência de atividades aos referidos municípios.

“Hoje, a principal demanda é a qualificação de mão de obra para a indústria da construção civil. Então o Senai será acionado e, dentro de um cronograma possível, avançará com as parcerias de qualificação profissional necessárias no município de Aral Moreira”, comentou o presidente da Fiems.

Para o prefeito Alexandrino Garcia, Aral Moreira possui atrativos importantes do ponto de vista do programa Fomentar Fronteiras. “Estamos na fronteira com o Paraguai, temos mão de obra disponível e precisamos gerar emprego. Um curso do Senai seria de suma importância para a economia local”, declarou.

Também participaram da reunião o deputado estadual Paulo Corrêa e a vereadora de Aral Moreira, Professora Verinha. “Fiz questão de participar da conversa acerca das necessidades de Aral Moreira, um município pelo qual nutro um grande carinho. E como o nosso objetivo é fomentar as fronteiras, o município também deve ser lembrado e atendido com ações como as do Senai”, declarou Paulo Corrêa.