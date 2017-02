Prefeito Aristeu Nantes Distribui Kits escolares para Alunos da Reme

DIVULGAÇÃO

A Prefeitura de Glória de Dourados, através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, pasta comandada pela professora Maria Conceição Amaral Labosier, atendendo ao pedido do prefeito Aristeu Nantes (PEN), distribuiu kits escolares para os alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme). O Prefeito Aristeu Nantes esteve presente com a primeira dama, Irene Alencar, na entrega. As Escolas Dois de Maio Polo, localizada na área central, e Marinha do Brasil, situada na Vila Industrial, receberam os materiais.

A Secretária de Educação e Cultura, Maria Conceição, destacou a importância da distribuição do material. “Nós acreditamos que esses kits escolares que foram entregues com certeza auxiliam de forma acentuada o orçamento das famílias que tem filhos matriculados nas escolas municipais e, desta forma, o município cumpre uma de suas funções, que é ajudar as famílias mais carentes.

Os kits contêm cinco cadernos capa dura, vários lápis de cor, canetas esferográficas, lápis de escrever, canetas hidrográficas, réguas, tubos de cola, entre outros produtos escolares. Os alunos beneficiados da Escola Dois de Maio Polo foram aqueles que estão cursando do 1º ao 5º ano, como também os da Escola Marinha do Brasil.

O prefeito Aristeu Nantes (PEN) reafirma o compromisso de valorização da Educação. “Em nosso primeiro ano à frente do Executivo Municipal, nós vamos estabelecer metas para priorizar a educação, e durante nosso mandato, será um dos fatores fundamentais. Procuramos valorizar não somente o corpo docente e os administrativos da Reme, mas também oferecer melhores condições ao corpo discente para que possam também ter um rendimento escolar dentro das nossas expectativas.”

O Prefeito disse ainda em seu pronunciamento que os alunos que se dedicarem receberão um brinde da Prefeitura: “Queremos que nossa educação seja reconhecida a nível Estadual e Brasil”, finalizou o Prefeito de Glória de Dourados, Aristeu Nantes.